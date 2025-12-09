menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

AO VIVO: Acompanhe o Brasil nas quartas do Mundial feminino de Handebol

A partida contra a Alemanha está agendada para às 13h15 (de Brasília)

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 09/12/2025
12:45
Atualizado há 2 minutos
Brasil x Noruega no Mundial feminino de handebol (Foto: INA FASSBENDER / AFP)
imagem cameraBrasil x Noruega no Mundial feminino de handebol (Foto: INA FASSBENDER / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com a classificação antecipada para o mata-mata do Mundial de Handebol Feminino, a Seleção Brasileira terá a Alemanha, líder invicta dos grupos e do Main Round (segunda fase), como primeiro desafio eliminatório. A partida está agendada para às 13h15 (de Brasília).
ATUALIZAÇÃO: Placar - BRA 8 x 11 ALE

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Acompanhe o jogo

*EM ATUALIZAÇÃO

  • Falta de 2 minutos para Bruna, e 7 metros para a Alemanha - 12 a 8
  • Tempo técnico da Alemanha - 11 a 8
  • BORA RENATA! QUE GOLEIRA!
  • Primeira defesa do Brasil no jogo - 11 a 8 para elas ainda
  1. Brasil com o gol aberto agora
  1. Tiro de 7 metros para a Alemanha, e mais um gol - 10 a 7
  • Que sequência brasileira. BORA! - 9 a 7
  • Boa defesa do Brasil
  • Bora responder Brasil! Para cima! - 9 a 5
  • Tempo técnico do Brasil - 8 a 3
  • Brasil sofre com os passes, enquanto as alemãs convertem bem no ataque - 7 a 3
  • Boa defesa do Brasil, mas a Alemanha achou um espacinho - 5 a 3
  • Falta de 2 minutos para a Alemanha
  • Mais um dela. Mais uma da Bruna - 4 a 3
  1. Vamos, Bruna! Direto para um golaço! - 4 a 2
  • Boa demais da pivô da Alemanha - 4 a 1
  • Brasil com dificuldades para achar um espaço na defesa alemã
  • Bruna abre o placar para o Brasil, mas Alemanha responde - 3 a 1 para elas
  • Primeiro arremesso do Brasil vai para fora!
  1. Primeiro arremesso, primeiro gol para a Alemanha

COMEÇA O JOGO!

Pré-jogo: Hino da Alemanha tocou, agora é a vez do Brasil.

Pré-jogo: Leoas estão em quadra em aquecimento.

➡️ Veja chaveamento do Brasil no Mundial feminino de Handebol

Campanha quase perfeita do Brasil no Mundial de Handebol

A campanha brasileira no torneio sofreu o primeiro revés apenas no último domingo (7), quando a equipe foi derrotada (33 a 14) pelas norueguesas, atuais campeãs olímpicas. Apesar do placar, a classificação para as quartas de final já estava garantida devido à pontuação e às vitórias conquistadas nas fases anteriores.

O time verde e amarelo chegou à segunda fase com uma campanha impecável na fase de grupos, vencendo Cuba (41 a 20) e protagonizando duas viradas eletrizantes contra a Tchéquia (28 a 22) e a Suécia (31 a 27).

continua após a publicidade

No Main Round, as brasileiras mantiveram o ritmo, superando a Coreia do Sul (32 a 25) e Angola (32 a 26). Esses resultados asseguraram a passagem para as quartas, mesmo com o tropeço para a Noruega na rodada final (14x33).

Giulia Guerreiro - Brasil - Noruega - Mundial Handebol Feminino
Giulia Guerreiro arremessa bola em jogo entre Brasil e Noruega, pelo Mundial de Handebol Feminino (Foto: Ina Fassbender/AFP)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias