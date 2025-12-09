AO VIVO: Acompanhe o Brasil nas quartas do Mundial feminino de Handebol
A partida contra a Alemanha está agendada para às 13h15 (de Brasília)
Com a classificação antecipada para o mata-mata do Mundial de Handebol Feminino, a Seleção Brasileira terá a Alemanha, líder invicta dos grupos e do Main Round (segunda fase), como primeiro desafio eliminatório. A partida está agendada para às 13h15 (de Brasília).
ATUALIZAÇÃO: Placar - BRA 8 x 11 ALE
Acompanhe o jogo
*EM ATUALIZAÇÃO
- Falta de 2 minutos para Bruna, e 7 metros para a Alemanha - 12 a 8
- Tempo técnico da Alemanha - 11 a 8
- BORA RENATA! QUE GOLEIRA!
- Primeira defesa do Brasil no jogo - 11 a 8 para elas ainda
- Brasil com o gol aberto agora
- Tiro de 7 metros para a Alemanha, e mais um gol - 10 a 7
- Que sequência brasileira. BORA! - 9 a 7
- Boa defesa do Brasil
- Bora responder Brasil! Para cima! - 9 a 5
- Tempo técnico do Brasil - 8 a 3
- Brasil sofre com os passes, enquanto as alemãs convertem bem no ataque - 7 a 3
- Boa defesa do Brasil, mas a Alemanha achou um espacinho - 5 a 3
- Falta de 2 minutos para a Alemanha
- Mais um dela. Mais uma da Bruna - 4 a 3
- Vamos, Bruna! Direto para um golaço! - 4 a 2
- Boa demais da pivô da Alemanha - 4 a 1
- Brasil com dificuldades para achar um espaço na defesa alemã
- Bruna abre o placar para o Brasil, mas Alemanha responde - 3 a 1 para elas
- Primeiro arremesso do Brasil vai para fora!
- Primeiro arremesso, primeiro gol para a Alemanha
COMEÇA O JOGO!
Pré-jogo: Hino da Alemanha tocou, agora é a vez do Brasil.
Pré-jogo: Leoas estão em quadra em aquecimento.
Campanha quase perfeita do Brasil no Mundial de Handebol
A campanha brasileira no torneio sofreu o primeiro revés apenas no último domingo (7), quando a equipe foi derrotada (33 a 14) pelas norueguesas, atuais campeãs olímpicas. Apesar do placar, a classificação para as quartas de final já estava garantida devido à pontuação e às vitórias conquistadas nas fases anteriores.
O time verde e amarelo chegou à segunda fase com uma campanha impecável na fase de grupos, vencendo Cuba (41 a 20) e protagonizando duas viradas eletrizantes contra a Tchéquia (28 a 22) e a Suécia (31 a 27).
No Main Round, as brasileiras mantiveram o ritmo, superando a Coreia do Sul (32 a 25) e Angola (32 a 26). Esses resultados asseguraram a passagem para as quartas, mesmo com o tropeço para a Noruega na rodada final (14x33).
