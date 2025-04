A classificação do Indiana Pacers ficou marcada pelas sólidas atuações de Tyrese Haliburton durante os cinco jogos. Em uma série por 4 a 1, a equipe dominou o Milwaukee Bucks para garantir a vaga nas quartas de final da NBA 2024/25. Apesar do desempenho nos playoffs, o armador não foi bem avaliado em uma pesquisa do "The Athletic", que contou com diversos jogadores da liga norte-americana.

Durante a temporada regular, Haliburton foi o segundo maior pontuação do Pacers, atrás apenas de Pascal Siakam. Ele conquistou médias de 18,6 pontos, 3,5 rebotes e 9,2 assistências em 73 partidas disputadas. Apesar disso, para 14,4% dos votos, o armador foi o jogador mais superestimado de toda a NBA na primeira fase.

O vice-líder de pontos do Pacers pode ter "diminuído" sua média em pontuação, mas o seu desempenho dentro de quadra está ainda mais em destaque nos playoffs. Responsável pela cesta de vitória, que garantiu a classificação sobre o Bucks, Haliburton lidera em assistências o time de Indiana, com 11,6 passes para cesta. Além disso, o astro conta com 17,6 pontos e 6,4 rebotes por noite nas oitavas de final da NBA 2024/25.

Como foi o último jogo em Pacers x Bucks nos playoffs?

O Indiana Pacers eliminou o Milwaukee Bucks dos playoffs da NBA com uma bandeja decisiva de Tyrese Haliburton, vencendo por 119 a 118 na prorrogação. Giannis Antetokounmpo teve uma atuação histórica com um triplo-duplo, mas os 17 erros de ataque do Bucks custaram a vitória.

Após um início forte de Milwaukee, o Pacers conseguiu virar o jogo no terceiro quarto. O último quarto foi disputado, com ambos os times trocando a liderança. Na prorrogação, Haliburton brilhou novamente, garantindo a vitória do Pacers com uma jogada decisiva nos segundos finais.

Após a partida, enquanto os jogadores do Pacers comemoravam em quadra, o pai de Haliburton, em um momento de êxtase, provocou Giannis Antetokounmpo. Em quadra, mostrou uma toalha de seu filho e proferiu algumas palavras ao grego.

