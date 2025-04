Quatro partidas movimentaram os Playoffs da NBA, nesta terça-feira (29). Em Indianápolis, o Indiana venceu o Bucks em um jogo eletrizante e fechou a série em 4 a 1. Já em Detroit, o Pistons bateu o Knicks e ficaram a uma vitória da classificação. Em Boston, o Celtics atropelaram o Magic e também fecharam a série.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🏀 Indiana Pacers 119 x 118 Milwaukee Bucks

O Indiana Pacers eliminou o Milwaukee Bucks dos playoffs da NBA com uma bandeja decisiva de Tyrese Haliburton, vencendo por 119 a 118 na prorrogação. Giannis Antetokounmpo teve uma atuação histórica com um triplo-duplo, mas os 17 erros de ataque do Bucks custaram a vitória. Após um início forte de Milwaukee, o Pacers conseguiu virar o jogo no terceiro quarto. O último quarto foi disputado, com ambos os times trocando a liderança. Na prorrogação, Haliburton brilhou novamente, garantindo a vitória do Pacers com uma jogada decisiva nos segundos finais.

Após a partida, com os jogadores do Pacers comemorando em quadra, o pai de Haliburton, em um momento de êxtase, invadiu a quadra e provocou Giannis Antetokounmpo mostrando uma toalha de seu filho e proferindo algumas palavras ao jogador. Veja a declaração do craque de Milwaukee na coletiva.

continua após a publicidade

🏀 Detroit Pistons 106 x 103 New York Knicks

O Detroit Pistons venceu o New York Knicks por 106 a 103, graças a um último quarto decisivo de Cade Cunningham. Apesar de um início fraco, Cunningham liderou o Pistons na vitória, enquanto o Knicks desperdiçou chances de encerrar a série. Jalen Brunson, destaque anterior, teve uma atuação ruim. O jogo foi equilibrado, com liderança alternada entre os times. No quarto final, Cunningham marcou sete pontos consecutivos, garantindo a vantagem do Pistons. Lesões de jogadores do Knicks, como Josh Hart e Jalen Brunson, complicaram ainda mais a situação. Os Pitons lideram a série por 3 a 2. O confronto agora volta para Detroit para o sexto jogo.

Jogadores do Detroit em ação contra o Knicks (Foto: Reprodução/AFP)

🏀 Boston Celtics 120 x 89 Orlando Magic

O Boston Celtics venceu o Jogo 5 contra o Orlando Magic, avançando nos playoffs da NBA com destaque para Jayson Tatum. O Celtics, atual campeão, aguarda o classificado de New York Knicks e Detroit Pistons. O jogo foi tenso no início, com Boston falhando em arremessos de três pontos no primeiro tempo. No entanto, Tatum liderou uma recuperação no segundo tempo, transformando o jogo em um massacre. Jaylen Brown e os reservas também se destacaram, garantindo a vitória.

continua após a publicidade

Orlando, frustrado com a arbitragem, viu Paolo Banchero enfrentar problemas de faltas, o que contribuiu para a derrota. Banchero e Franz Wagner marcaram quase metade dos pontos do Magic. Apesar de um bom desempenho defensivo inicial, o time desmoronou no terceiro período. Wendell Carter Jr teve um duplo-duplo, mas não foi suficiente para evitar a derrota. A temporada do Magic terminou, enquanto o Celtics espera o próximo adversário.

Jaylen Brown em ação pelo Celtics na NBA (Foto: Reprodução/AFP)

🏀 Los Angeles Clippers 115 x 131 Denver Nuggets

O Nuggets venceu o Clippers por 131 a 115, no jogo 5, na Ball Arena. Na próxima quinta-feira (1), os times voltam a quadra, pelo jogo 6, no Intuit Dome.