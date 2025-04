Jogador da NBA é comparado com Oscar Schmidt

A NBA é considerada a principal liga de basquete do mundo, sendo responsável por comportar os melhores jogadores em ascensão. Demarcando seu prestígio em quadra, Oscar Schmidt foi eternizado como o maior brasileiro da modalidade, embora nunca tenha atuado no campeonato norte-americano. Por sua vez, a história pode estar prestes a confirmar um sucessor do astro: Tristan da Silva, do Orlando Magic.

Na atual temporada da NBA, o Orlando Magic surpreendeu ao draftar Tristan da Silva, ala de 23 anos. Embora seja filho de pai brasileiro, o garoto possui dupla nacionalidade por nascer em Munich, na Alemanha. Estreante na liga norte-americana de basquete, o jovem teve sua destreza comparada as de Oscar Schmidt.

Além de terem o mesmo posicionamento em quadra, ambos tiveram a honra de representar as seleções de seus países. Ainda que possa defender o Brasil no futuro, Tristan optou por abraçar a delegação da Alemanha. Contudo, a destreza do garoto no primeiro ano de NBA chamou atenção por acumular médias de 7,1 pontos, 1,5 assistências e 3,2 rebotes.

Tristan da Silva, do Orlando Magic, em ação contra o Boston Celtics (Foto: Brian Babineau/NBAE via Getty Images/AFP)

Hegemonia de Oscar Schmidt no basquete

Ainda que tenha um longo percurso na NBA, Tristan pode sequer se aproximar dos feitos alcançados por Oscar. Isso porque o veterano nunca atuou pela NBA, mas é considerado um dos melhores jogadores de basquete do mundo. Revelado pelo Palmeiras, o astro passou ainda por EC Sírio, América-RJ, Caserta e Pallacanestro Pavia (Itália), Valladollid (Espanha), Corinthians, Mackenzie e Flamengo.

Atualmente com 67 anos, o brasileiro se orgulha de ter ostentado três títulos ao longo de sua hegemonia dentro das quadras. Em suma, o ala faturou a Taça Italiana de Basquetebol (1987/88) e o bicampeonato da NBB (1977 e 1996). Vale destacar também que Schmidt é o segundo maior pontuador da história do basquete, com 49.737 pontos.