Do que o Timberwolves precisa para eliminar o Lakers da NBA?

No último domingo (27), o Minnesota Timberwolves recebeu o Los Angeles Lakers na Target Center, para a quarta rodada dos playoffs da NBA. Contando com o apoio de seus torcedores em maior número nas arquibancadas, os donos da casa se impuseram e venceram por 116 a 113. Como resultado, o técnico Chris Finch precisa de apenas uma vitória para eliminar os californianos.

Diante de seus torcedores, o Minnesota deu um show com o Anthony Edwards se destacando entre os demais jogadores. Além de cestinha do confronto, com 43 pontos, o astro pegou nove rebotes e deu seis assistências. Do lado do Lakers, o grande destaque foi Luka Doncic, com 38 pontos, dois passes e um rebote.

O técnico Chris Finch, soube ler o adversário, projetando uma virada memorável dentro de casa. Restando apenas nove segundos para o fim, Edwards sofreu falta de LeBron James, convertendo os dois arremessos e garantindo a vitória.

Lebron James em ação pelo Los Angeles Lakers (Foto: Ethan Miller / AFP)

O diferencial entre as equipes foi que o Minnesota contou com valiosa ajuda do banco de reservas, o que não aconteceu com o Lakers, onde os cinco titulares permaneceram em quadra praticamente durante todo o jogo.

Depois de finalizar a fase regular na sexta posição da Conferência Oeste, o Timberwolves abriu vantagem de 3 a 1 diante do Lakers, que terminou em terceiro na conferência.

Lakers liga sinal de alerta sobre investimentos

Tendo ciência da aproximação da aposentadoria de LeBron, os dirigentes do Los Angeles Lakers se envolveram em uma das trocas mais insanas da NBA. Em fevereiro, os californianos contrataram Luka Doncic, ex-Mavericks, em função da saída de Anthony Davis. Sobretudo, o investimento do LA projetava a briga pelo título da NBA, fator que ganhou tons dramáticos no final de semana.

Para sonhar com as chances de erguer o 18º título da liga norte-americana de basquete, o Lakers precisa melhorar o aproveitamento do banco de reservas para ajudar os titulares na hora da rotação. Sendo assim, o Lakers precisa vencer o jogo cinco nesta quarta-feira (30), na Crypto.com Arena, às 23h (Horário de Brasília).

Caso vença o Minnesota, o embate permanece vivo até que uma das franquias fature quatro vitórias primeiro.