Patrocinadora global das Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026, a Corona Cero anunciou um novo embaixador: o esquiador Lucas Pinheiro, que será um dos porta-bandeiras da delegação na cerimônia de abertura, vai representar a marca no evento. A bebida também ativou uma série de conteúdos em parceria com a Globo para o período da competição.

Lucas nasceu na Noruega e passou a representar o Brasil em 2024. Ele vai disputar as provas de slalom e slalom gigante nestas Olimpíadas. Com chance real de obter medalha, ele integra a marca da Ambev na competição que conta com participação brasileira recorde: a delegação tem 14 representantes e um reserva.

Além do embaixador brasileiro, a marca terá um grupo internacional de atletas em diferentes modalidades de inverno das Olimpíadas. O time integra a plataforma global de comunicação da empresa e será utilizado como base para ativações ao longo do período dos Jogos. Na "equipe" há atletas de Itália, Japão, Canadá, Reino Unido, Holanda e África do Sul. Além, claro, de Lucas Pinheiro.

A Corona Cero também prevê ações presenciais em Milão e Livigno durante o evento, com espaços de hospitalidade e ativações voltadas ao público maior de idade. Dentre as iniciativas planejadas estão áreas de convivência e operações de experiência de marca em pontos estratégicos das cidades-sede. Segundo a empresa, parte das estruturas seguirá diretrizes de sustentabilidade adotadas por parceiros internacionais, com foco em gestão de resíduos e redução de plásticos descartáveis.

A parceria entre cerveja e emissora inclui a minissérie "Do Mar Pra Neve". O conteúdo foi produzido em parceria com o programa dominical Esporte Espetacular, da emissora carioca, e leva atletas do surfe brasileiro ao ambiente da neve para desafios no snowboard.

Participam do projeto Filipe Toledo, Chloé Calmon e Lucas Chumbo. Os episódios serão exibidos semanalmente na TV aberta e também terão versão estendida no Globoplay até o encerramento das Olimpíadas.