menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Cerveja apresenta embaixador brasileiro durante Olimpíadas de Inverno

Bebida também lança série que vai ao ar a partir deste domingo

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/02/2026
15:21
Atualizado há 3 minutos
O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen compete na primeira descida do slalom masculino da Copa do Mundo de Esqui Alpino, em Adelboden, no sudoeste da Suíça, em 11 de janeiro de 2026. (Foto: Fabrice COFFRINI/AFP)
imagem cameraLucas Pinheiro Braathen é uma das maiores esperanças de medalha do Brasil
  • Matéria
  • Mais Notícias

Patrocinadora global das Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026, a Corona Cero anunciou um novo embaixador: o esquiador Lucas Pinheiro, que será um dos porta-bandeiras da delegação na cerimônia de abertura, vai representar a marca no evento. A bebida também ativou uma série de conteúdos em parceria com a Globo para o período da competição.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Lucas nasceu na Noruega e passou a representar o Brasil em 2024. Ele vai disputar as provas de slalom e slalom gigante nestas Olimpíadas. Com chance real de obter medalha, ele integra a marca da Ambev na competição que conta com participação brasileira recorde: a delegação tem 14 representantes e um reserva.

Além do embaixador brasileiro, a marca terá um grupo internacional de atletas em diferentes modalidades de inverno das Olimpíadas. O time integra a plataforma global de comunicação da empresa e será utilizado como base para ativações ao longo do período dos Jogos. Na "equipe" há atletas de Itália, Japão, Canadá, Reino Unido, Holanda e África do Sul. Além, claro, de Lucas Pinheiro.

continua após a publicidade

A Corona Cero também prevê ações presenciais em Milão e Livigno durante o evento, com espaços de hospitalidade e ativações voltadas ao público maior de idade. Dentre as iniciativas planejadas estão áreas de convivência e operações de experiência de marca em pontos estratégicos das cidades-sede. Segundo a empresa, parte das estruturas seguirá diretrizes de sustentabilidade adotadas por parceiros internacionais, com foco em gestão de resíduos e redução de plásticos descartáveis.

Parceria

A parceria entre cerveja e emissora inclui a minissérie "Do Mar Pra Neve". O conteúdo foi produzido em parceria com o programa dominical Esporte Espetacular, da emissora carioca, e leva atletas do surfe brasileiro ao ambiente da neve para desafios no snowboard.

continua após a publicidade

Participam do projeto Filipe Toledo, Chloé Calmon e Lucas Chumbo. Os episódios serão exibidos semanalmente na TV aberta e também terão versão estendida no Globoplay até o encerramento das Olimpíadas.

Lucas Pinheiro, do Brasil, celebra o segundo lugar no slalom gigante da Copa do Mundo de Esqui Alpino, em Schladming, Áustria, em 27 de janeiro de 2026. (Foto: Erwin Scheriau/Apa/Afp)
Cerveja apresenta embaixador brasileiro durante Olimpíadas (Foto: Erwin Scheriau/Apa/Afp)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias