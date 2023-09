Bia ficou duas quebras abaixo no primeiro set, recuperou uma delas, mas perdeu por 6/4. Após ser quebrada no começo do segundo set a brasileira chamou a fisioterapeuta e foi ser atendida no vestiário. Ela voltou sacando e voleando, se movimentando mal, com expressão bem apática. Mesmo assim, a paulistana seguiu lutando, recuperou uma das quebras, reduziu a desvantagem para 4 a 3 e teve chances de igualar o jogo. Mass a tcheca confirmou e fechou quebrando a brasileira.