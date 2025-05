A Fórmula 1 vai implementar, a partir do GP da Espanha neste fim de semana, uma nova bateria de testes mais rígidos para combater o uso de asas dianteiras excessivamente flexíveis. A mudança mira diretamente a deflexão dos flaps dianteiros, reduzindo os limites tolerados em testes estáticos de carga.

Segundo o Artigo 3.15.4 dos regulamentos técnicos da categoria, a deflexão máxima permitida sob carga simétrica de 100 kg passará de 15 mm para 10 mm. No caso de carga aplicada em apenas um dos lados, o limite será reduzido de 20 mm para 15 mm.

A FIA também endureceu os testes com carga perpendicular de 6 kg, reduzindo a tolerância de flexão dos flaps dianteiros de 5 mm para 3 mm.

— Pode não parecer muito, mas esse aumento na rigidez é significativo. Esperamos que isso resolva a questão pelo menos até o fim do ano — afirmou Nikolas Tombazis, diretor técnico de monopostos da FIA.

Segundo Tombazis, as mudanças são resultado de análises realizadas ao longo das temporadas de 2024 e 2025.

— Instalamos câmeras nas asas dianteiras de todos os carros a partir do GP da Bélgica e concluímos que os testes precisariam ser endurecidos — explicou.

De acordo com o “Motorsport”, os ajustes nos protocolos de verificação foram definidos ainda em janeiro, mas a introdução foi adiada para o GP da Espanha, visando dar às equipes mais tempo para adaptar seus projetos. A Red Bull, em especial, teria defendido que a mudança ocorresse já no GP da Emília-Romanha.

FIA busca igualdade técnica

As novas medições fazem parte dos esforços da FIA para manter a igualdade técnica entre as equipes. A entidade já havia agido anteriormente em relação ao chamado “mini-DRS”, limitando a variação entre os elementos da asa traseira a 2 mm. Após novas análises no GP da Austrália, esse limite foi ainda mais reduzido para 0,5 mm no GP da China, com base em evidências de que a flexibilidade gerava vantagens aerodinâmicas.

Com os testes mais rigorosos entrando em vigor neste fim de semana em Barcelona, a expectativa da FIA é encerrar as discussões sobre uso indevido de flexibilidade aerodinâmica ao longo da temporada.

GP da Espanha, próxima corrida da Fórmula 1

A F1 encerra a rodada tripla na Europa no Grande Prêmio da Espanha, que acontece nesse fim de semana, no Circuito da Catalunha. É a 54ª edição oficial da prova espanhola. A corrida pode animar o campeonato de pilotos, liderado Oscar Piastri (McLaren), seguido de Lando Norris (McLaren) e Max Verstappen (Red Bull). O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, ainda busca seus primeiros pontos na Fórmula 1.

O GP de Mônaco, última rodada realizada, foi marcado pela vitória de Lando Norris, que nunca havia vencido em Monte Carlo. Bortoleto foi novamente prejudicado pela estratégia da Sauber, além de um toque com Kimi Antonelli.