Não é segredo para o fã do basquete que Stephen Curry mantém larga vantagem numérica quando o assunto é bolas de três. No próximo jogo do Golden State Warriors, contra o Sacramento Kings, nesta quinta-feira (13), o armador deve atingir a marca de 4 mil cestas do perímetro convertidas. Relembre com o Lance! outros recordes do camisa 30 na temporada da NBA 2024/25.

Para manter a boa fase, e garantir o aumento da sequência de invencibilidade, o Warriors conquistou uma vitória tranquila sobre o Detroit Pistons no último sábado (8). Na noite, Curry converteu os três pontos que dariam ao armador 25 mil pontos na carreira, marca ampliada no jogo seguinte, contra o Portland Trail Blazers.

Durante o confronto da última segunda-feira (10), o armador ficou a apenas duas bolas de três de atingir sua cesta de número 4.000. Assim, ele se destaca como o maior arremessador do perímetro da história da NBA, já que o segundo lugar é James Harden, com 3,124 cestas convertidas.

Outros recordes foram batidos por Stephen Curry

O armador atingiu mais uma vez números impressionantes com sua atuação contra o Orlando Magic no fim de fevereiro. Para acentuar ainda mais a diferença entre os adversários, Curry registrou o 45º jogo com nove ou mais bolas de três - o segundo é Damian Lillard, com 14 jogos.

Ainda sobre bolas de três, o número 30 igualou o seu antigo companheiro de equipe e "Splash Brother", Klay Thompson, com três jogos com 12 ou mais cestas do perímetro. O recorde de mais arremessos à distância em uma partida, no entanto, continua com o atual ala-armador do Mavericks, com 14.

Em todo sua carreira no Warriors, Curry também é forte presença na lista entre os maiores cestinhas da história da NBA. Durante o confronto contra o Detroit Pistons, ele ultrapassou o craque DeMar DeRozan (24.888 pontos) e se tornou o 26º maior pontuador da liga norte-americana, com 25 mil pontos convertidos. Além disso, o armador abriu vantagem sobre LeBron James e Michael Jordan em jogos com 50 ou mais pontos após atingir 30 anos. Stephen tem nove, contra seis de Jordan e quatro de LeBron.

