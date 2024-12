Atualmente na 16ª temporada pelo Golden State Warriors, Stephen Curry ainda não tem certeza sobre sua saída da NBA. A aposentadoria começou a virar pauta para o armador de 36 anos, após o início de mais um ano com a equipe da Califórnia. Em entrevista com a jornalista Emily Chang, do "Bloomberg", pelo programa "The Circuit", o craque analisou seu futuro na principal liga de basquete do mundo.

continua após a publicidade

➡️ Com Stephen Curry e Klay Thompson, NBA tem novo recorde de 3 pontos definido

- Terei um sinal claro quando será o momento de minha aposentadoria na NBA. Não quero ser um daqueles caras que jogam mancando pela quadra, tentando correr atrás de jovens. Mas ainda não estou nessa fase da minha carreira - comentou Stephen Curry.

Os fãs de basquete, que acompanharam a NBA na década de 2010, assistiu a grandes craques se consolidarem e mudarem o jogo, como Stephen Curry e suas bolas de três pontos. Após mais de 10 anos, nomes começaram a ser cotados para possíveis aposentadorias da liga norte-americana.

continua após a publicidade

Esta "pressão" para deixar as quadras também foi comentada pelo armador do Golden State Warriors, que entende a importância de treinar e se renovar para manter a qualidade na NBA durante toda a temporada regular.

- Existem duas formas de você deixar o basquete: você é forçado ou sai por conta própria. Mas espero estar em uma situação em que você considera como seu corpo está, o que precisa fazer para estar pronto para os jogos. Mas ainda tem o período das férias, que você treina se preparando para uma temporada de 82 jogos - afirmou Curry.

continua após a publicidade

- Basquete não é um jogo individual. É preciso ter cinco pessoas unidas, trabalhando em áreas diferentes, mas acho que com imaginação, também. De acordo com a posição de armador, tem de ter criatividade. E é o que me ajuda fora das quadras - completou.

Nenhuma data foi definida para Stephen Curry deixar as quadras da NBA. Para o armador, o futuro continua em aberto e a longevidade principal em sua carreira já foi atingido: igualar o número de temporadas do pai, Dell Curry. Além disso, o líder do Golden State Warriors não descarta um "caminho alternativo" para de manter na liga norte-americana.

- Não tenho a menor ideia de quando vou parar, mas conversei com outras pessoas que passaram pela mesma situação. Eu não sei como vai ser, mas quando tiver a chance de ser dono de um time na NBA ou WNBA, quero fazer isso. Quero ajudar o basquete. Tive muitas conquistas pelo caminho, bem acima do que eu esperava quando tinha 21 anos. Minha meta era jogar o mesmo tempo que meu pai (Dell Curry) e consegui nesta temporada. Então, em meu 16° ano, é algo que ele e eu podemos dividir. No fim, é tudo acima do que eu esperava - celebrou Curry.

Apesar da derrota contra o Dallas Mavericks, Stephen Curry somou mais um duplo-duplo em sua carreira, após marcar 26 pontos e 10 assistências. A partida, deste domingo (15), foi marcada também por um novo recorde de bolas de três pontos em um jogo da NBA, em destaque para os Splash Brothers: Curry e Klay Thompson.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte