O futuro de Sergio Pérez na Fórmula 1 será de conhecimento público nos próximos dias, de acordo com Helmut Marko. O consultor da Red Bull ainda aproveitou para rebater declaração recente de Nico Rosberg ao dizer que as notícias sobre os valores exigidos pelo piloto mexicano para uma rescisão de contrato são “completamente absurdas”.

A permanência de Pérez na Red Bull passou a ser insustentável diante dos inúmeros resultados negativos na temporada 2024 da Fórmula 1. Ele foi o único piloto das quatro equipes principais — Red Bull, McLaren, Ferrari e Mercedes — a deixar o ano sem vitória.

A saída, portanto, passou a ser questão de tempo, porém o valor da rescisão de contrato tornou-se o grande impasse. Esta semana, Rosberg, que é comentarista da emissora britânica Sky Sports, afirmou que:

— O rumor é de que [a cláusula] é de US$ 16 milhões (R$ 96,7 milhões, na cotação mais recente). Ele quer o dinheiro e não vai embora tão fácil. Teremos discussões entre os advogados — cravou.

Uma solução seria a possibilidade de Checo atuar como embaixador do time, função semelhante à exercida por David Coulthard, o que evitaria a multa. Marko assegurou que a definição virá ainda esta semana.

Nico Rosberg foi campeão da temporada de 2016 da F1 (Foto: TOM GANDOLFINI / AFP)

— Nos próximos dias, anunciaremos como será nossa dupla de pilotos para o próximo ano. Há muita especulação e também estão sendo mencionados valores de possíveis taxas de rescisão que são completamente absurdos — rebateu.

Marko já havia dito que uma decisão só seria tomada depois dos testes de pós-temporada, realizados na última terça-feira (10), em Abu Dhabi. Yuki Tsunoda, de contrato assinado com a RB, andou com o RB20 pela primeira vez, mas o favorito à vaga de Pérez é o colega de time, Liam Lawson. A revista francesa AutoHebdo também crava a ida do pupilo da academia, Isack Hadjar, para formar dupla com Tsunoda na equipe de Faenza.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias e dá adeus a 2024. A próxima atividade é a sessão de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, entre os dias 14 e 16 de março.