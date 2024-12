Os "Splash Brothers" são os responsáveis pelos maiores recordes sobre a cesta de três pontos da NBA. Neste domingo (15), o Dallas Mavericks venceu o Golden State Warriors em um jogo cheio de estrelas, que são grandes exemplos do novo estilo do basquete norte-americano: a bola do perímetro. O duelo, marcado pelo reencontro de Stephen Curry e Klay Thompson, entrou para a história do torneio com mais um recorde batido pela dupla.

Recorde de bolas de três em uma partida da NBA

No segundo jogo entre Klay Thompson e Stephen Curry, após a saída do ala da Bay Area, os craques já conquistaram mais um feito na NBA. Desta vez, os Mavericks e os Warriors, juntos, somaram 48 cestas de três pontos em uma partida e registraram novo recorde a ser batido.

Apesar de rivais na temporada de 2024/25 da NBA, o destaque no perímetro ficou para os "Splash Brothers". Pelo Golden State Warriors, Stephen Curry cravou sete bolas de três em 13 tentativas, terminando o jogo com 53% de aproveitamento.

Já do outro lado da quadra, pelo Dallas Mavericks, Klay Thompson mostrou porque era um dos grandes nomes dos Warriors durante a dinastia da equipe na NBA. O ala também acertou sete arremessos atrás da linha dos três, após 11 tentativas, finalizando com aproveitamento de 63%, ainda melhor do que Curry.

Números de Dallas Mavericks e Golden State Warriors

Ao todo, a equipe da Califórnia, liderada por Curry, terminou a partida com 50% de aproveitamento no perímetro, com 27 bolas certas de 54 realizadas. Os Mavs, embora com menos tentativas, teve mais sucesso em seus arremessos, com 51% e 21 cestas de três em 41 chances.

Mais feitos entre Mavericks e Warriors

O recorde batido não foi o único marco da partida. Para garantir a vitória de Dallas Mavericks sobre os Warriors, Luka Doncic brilhou em quadra, realizando seu 80º triplo duplo na carreira. No final do duelo, o armador dos Mavs anotou 45 pontos, 11 rebotes e 13 assistências. Outra conquista foi de Stephen Curry, que garantiu mais um duplo-duplo, com 26 pontos e 10 assistências.

