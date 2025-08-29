Stephen Curry está otimista sobre as chances do Golden State Warriors conquistar o campeonato na temporada 2025/26. Em entrevista à "ABC7 News Bay Area", na quinta-feira (28), o armador de 37 anos destacou a capacidade competitiva do grupo na NBA, mesmo com um elenco considerado veterano no cenário atual da liga. Na última temporada, a equipe chegou as semifinais da Conferência Oeste, mas acabou eliminado por um jovem Minnesota Timberwolves.

continua após a publicidade

➡️ NBA diminui prazo de liberação de atletas e pode ajudar franquia

— Eu acho que somos capazes. Temos o "know-how" necessário. O que realizamos no ano passado, quando ficamos entre os três melhores da liga tanto em ataque quanto em defesa, prova que somos uma boa equipe. Este grupo ainda sabe como vencer — declarou Curry durante a conversa.

O Warriors enfrentou uma temporada 2024/25 marcada por oscilações. A equipe iniciou a campanha nas últimas posições da Conferência Oeste, mas conseguiu se recuperar após a incorporação de Jimmy Butler ao elenco. Com a novidade, avançaram até o jogo 5 das semifinais da conferência, mesmo sem contar com Curry nos confrontos decisivos.

continua após a publicidade

Jimmy Butler, do Golden State Warriors, em jogo contra Minnesota Timberwolves na NBA (Foto: Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images/AFP)

É inegável afirmar que a chegada de Butler ao time de San Francisco transformou o desempenho dos Warriors. O ala-armador de 35 anos manteve médias de 18,6 pontos, 5,5 rebotes, 5,8 assistências e 1,7 roubos de bola por jogo desde que se juntou à franquia. Com o "Robin" em quadra, o Golden State acumula 26 vitórias e apenas 8 derrotas.

A idade pode ser um problema para o Warriors?

Stephen Curry também abordou a questão da idade do elenco. Composto por veteranos como Draymond Green e Jimmy Butler, ambos com 35 anos, além dele próprio, que já completou 37, o Warriors precisa evitar os problemas com lesões e desgastes físicos. Esses, inclusive, foram pontos que afetaram a equipe na última temporada.

continua após a publicidade

— Obviamente, vamos precisar permanecer saudáveis. Mas eu gosto da nossa identidade e da base de jogo que desenvolvemos no fim da última temporada. Acho que vamos conseguir capitalizar isso — afirmou o armador, que completou:

— Eu sei que isso levanta muitas questões. Algo que raramente vimos. Mas também é o que faz a beleza do desafio que temos pela frente.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ainda em destaque no Warriors, o quatro vezes campeão da NBA (2015, 2017, 2018 e 2022) busca seu quinto título na carreira. Em 1026 partidas disputadas na liga, Curry acumula médias de 24,7 pontos, 4,7 rebotes e 6,4 assistências. O armador também é o dono de grandes recordes da NBA, como as mais de 4 mil cestas de três pontos.