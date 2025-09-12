Com Bia Haddad e Luisa Stefani, veja os resultados do dia do SP Open

Mais uma vez, grandes nomes do tênis entraram em ação na capital paulista pelo SP Open. Nesta quinta-feira (11), Bia Haddad avançou às quartas de final da chave de simples, após vitória em duelo brasileiro contra Laura Pigossi. Luisa Stefani e Timea Babos também passaram de fase nas duplas e a jovem Ana Candiotto deu adeus ao torneio.

Mais um passo de Bia Haddad

Cabeça de chave número 1 no individual do SP Open, Bia Haddad segue como única representante brasileira no torneio. No duelo mais aguardado desta quinta-feira (11), ela enfrentou a compatriota Laura Pigossi por uma vaga nas quartas de final. Com vitória por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4, ela garantiu a classificação. Nesta sexta-feira (12), ela volta à quadra para enfrentar a mexicana Renata Zarazua, que avançou ao vencer a turca Berfu Cengiz por 2 sets a 0, com um duplo 6/4.

Outra brasileira que jogou pela chave de individual nesta quinta-feira (11) foi a jovem Ana Candiotto, que acabou superada pela húngara Panna Udvardy por 2 a 0, com um duplo 6/3. Naná Silva, que também chegou às oitavas de final, acabou eliminada na última quarta-feira (10) pela argentina Solana Sierra.

Ana Candiotto parou nas oitavas de final (Foto: Fotojump/ SP Open)

Brasil firme nas duplas

A medalhista olímpica Luisa Stefani, ao lado da húngara Timea Babos, também segue representando o país no SP Open, na chave de duplas. Nesta quinta-feira (11), elas superaram a parceria formada pela mexicana Renata Zarazua e a argentina Solana Sierra, por duplo 6/2, garantindo a classificação para a semifinal. Nesta sexta-feira (12), a dupla encara a norte-americana Anna Rogers e a indonesiana Janice Tjen por uma vaga na decisão.

Eliminada da chave de simples, Laura Pigossi segue no SP Open pelas semifinais da chave de duplas. Ao lado de Ingrid Martins, ela volta à quadra contra a dupla formada pela britânica Emily Appleton e a holandesa Isabelle Haverlag.

Luisa Stefani e Timea Babos avançaram à semifinal nas duplas (Foto: JOAO PIRES/ Fotojump/SP Open)

