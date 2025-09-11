Laura Pigossi avalia reação contra Bia Haddad: ‘podia ganhar o jogo’

A partida mais esperada da noite desta quinta-feira (11), na quadra principal do SP Open, colocou frente a frente as duas brasileiras com melhor ranqueamento. A vitória de Bia Haddad por 2 sets a 0, que parecia ser tranquila após um 6/1 no primeiro set, foi balançada pela reação impressionante de Laura Pigossi, que incendiou a torcida presente. Após a partida, a jogadora apontou o que faltou para transformar a reação em vitória.

continua após a publicidade

➡️No SP Open, Bia Haddad rasga elogios a Zé Roberto e Gabi Guimarães

— Acho que faltou um ponto só, na verdade, no 5 a 4 ali, 30 iguais... Estava voltando no jogo. Ali, se fizesse 5 a 5, acho que o jogo completamente mudava, assim como mudou no segundo set. Acho que uma das minhas maiores qualidades é não desistir e sempre buscar a maneira de ganhar. A partir do momento que eu encontrei, eu achava que eu podia ganhar o jogo, mesmo 5 a 1 abaixo, não tem problema, eu posso jogar mais três horas. Então acho que essa é uma das minhas grandes características e algo que eu não posso perder. E hoje quase deu certo - avaliou.

Amigas fora de quadra e representantes da mesma geração do tênis, Laura Pigossi e Bia Haddad conhecem muito bem o estilo de jogo uma da outra.

continua após a publicidade

— É como se eu estivesse em casa. Jogo com ela desde os 8 anos de idade. Já jogamos mil vezes em treinos, jogos oficiais, confesso que na quadra rápida eu sinto que ela joga melhor, que a bola dela me machuca mais, no saibro eu fico um pouco mais à vontade. Mas, acho que com as condições que eu tinha hoje eu consegui me agarrar ao pouco que tinha ali e quase consegui dar a volta, gostaria de ter achado o jogo um pouco antes, mas fica de aprendizado - declarou.

➡️Medalhista olímpica projeta futuro do tênis feminino no SP Open

Laura Pigossi segue no SP Open

Laura Pigossi segue no SP Open pelas semifinais da chave de duplas. Ao lado de Ingrid Martins, ela volta à quadra contra a dupla formada pela britânica Emily Appleton e a holandesa Isabelle Haverlag.

continua após a publicidade

Laura Pigossi e Bia Haddad se enfrentaram no SP Open (Foto: Fotojump/SP Open)

➡️ Siga o Lance! Olímpico no WhatsApp