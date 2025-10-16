Sophia Weisberg: uma promessa da ginástica brasileira no Mundial

A ginasta Sophia Weisberg, de apenas 15 anos, foi convocada pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) para representar o Brasil no Mundial de Ginástica Artística. O evento acontecerá entre os dias 19 e 25 de outubro em Jacarta, Indonésia.

Com uma carreira já repleta de conquistas, Sophia iniciou sua trajetória aos cinco anos no Centro Cívico de Americana e, aos sete, começou os treinos de alto rendimento para competições municipais. Recentemente, no Campeonato Brasileiro de Ginástica deste ano, ela conquistou prata por equipes e ouro no salto. Sua coleção de medalhas inclui ainda dois bronzes no Brasileiro Juvenil (salto e solo) e prata no salto do Pan-Americano Cadete.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Sophia revelou que, mesmo após um período difícil de 15 dias sem treinar antes do Brasileiro, a confiança foi crucial para o sucesso.

— Eu estava preocupada, mas confiei nas minhas técnicas e em mim mesma. Vi que eu sou capaz e deu no que deu — celebrou a atleta, destacando sua paixão pelo salto, aparelho onde obteve a medalha de ouro.

— Eu gosto bastante do aparelho e estava lutando muito por essa medalha. Tê-la é muito gratificante — afirmou.

A transição da categoria juvenil para a adulta, um grande desafio, foi superada por Sophia, que conquistou um troféu já no primeiro ano.

— A competição adulta é muito mais difícil. A gente compete com as melhores ginastas do Brasil, mas me adaptei melhor do que imaginava — contou, ressaltando o apoio das colegas de equipe, como a campeã Júlia Soares.

— A gente tem uma equipe muito bem entrosada. Quase conseguimos passar o Flamengo, e isso é muito bom, porque treinamos bastante juntos — completou.

Inspirada por ídolos como Rebeca Andrade e Simone Biles, Sophia descobriu a ginástica após sua mãe a matricular no balé.

— Minha mãe me colocou no balé, mas eu não conseguia parar quieta, então ela me colocou na ginástica. Eu adorei e hoje não consigo viver sem — disse, descrevendo o início de sua paixão.

Para as jovens ginastas, Sophia deixou uma mensagem de perseverança: — Não é fácil, mas sigam tentando. Tentei muito, me esforcei, chorei, quase desisti. Mas, se você continuar firme, o resultado vai vir — concluiu, incentivando novas gerações a acreditarem em seu potencial.

Sophia Weisberg é uma promessa da ginástica brasileira, almejando futuras conquistas internacionais, incluindo a expectativa de participar das Olimpíadas. Sua trajetória será acompanhada com entusiasmo por todos que a admiram.