Pacaembu recebe Seleção Brasileira feminina de basquete para Jogo das Estrelas

Um ginásios mais tradicionais da cidade de São Paulo, a Arena Mercado Livre Pacaembu recebe neste domingo (22), às 17h (de Brasília), a Seleção Brasileira de basquete feminina para um amistoso contra o Canadá. O confronto serve de preparação para a AmeriCupW, torneio disputado em Santiago, no Chile, que pode garantir uma vaga direta para a Copa do Mundo de 2026.

O campeonato em Santiago acontece entre os dias 28 de junho e 6 de julho. O amistoso contra o Canadá é, justamente, contra a primeira seleção adversária do Brasil na fase de grupos da AmeriCupW. A partida faz parte do Jogo das Estrelas, que também contará com o Desafio de Habilidades, o Desafio Molten de Três Pontos e a premiação da Rainha da Quadra. A ala-armadora Mia Hopkins, do Cerrado, venceu o último desafio, sendo coroada Rainha da Quadra 2025 e levando um prêmio de R$1.000.

Além do Canadá, as brasileiras enfrentarão El Salvador e a República Dominicana, que completam o Grupo A na primeira etapa da AmeriCupW. O Grupo B, por sua vez, é composto por Estados Unidos, México, Colômbia, Porto Rico e Chile. Cada equipe jogará uma partida contra cada seleção de seu próprio grupo, e as quatro melhores avançarão para as quartas de final, seguindo o formato olímpico de cruzamento (A1 x B4, A2 x B3, A3 x B2 e A4 x B1).

Seleção Brasileira de basquete feminino se prepara para amistoso contra o Canadá (Foto: Isabella Zuppo)

Veja a lista de convocadas da Seleção Brasileira

As brasileiras Kamilla Cardoso e Damiris Dantas, que atuam na liga profissional norte-americana (WNBA), se juntarão ao grupo apenas em Santiago, capital chilena.