menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Rayssa Leal brilha e é campeã do STU Rio pela quinta vez

A Fadinha dominou a competição do início ao fim e conquistou o troféu

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
61fec6c3-2c1e-4d7d-a063-f57c26f24b96_Foto-Caio-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Caio Gonçalves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/11/2025
12:59
Atualizado há 0 minutos
Rayssa Leal - STU Pro Tour Rio
imagem cameraRayssa Leal aquece antes da final do STU Pro Tour Rio (Foto: Kauhan Fiaux/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem é rainha, nunca perde a majestade. E se a pista da Praça do Ó, no Rio de Janeiro, tivesse uma rainha, ela se chamaria Rayssa Leal. A brasileira brilhou e conquistou o quinto título consecutivo no STU Pro Tour Rio, com apenas 17 anos, neste domingo (16).

continua após a publicidade

➡️Brasileiros dominam semifinal do park com altas notas no STU Pro Tour do Rio

A competição começou em alto nível com Chloe Covell. A australiana abriu a primeira volta do dia e já elevou o sarrafo — sem muitos erros, tirou 70.55. No primeiro stint, Rayssa Leal também fez uma volta impecável e conquistou 75.69, assumindo a liderança.

A partir da segunda volta já dava para perceber que Rayssa e Chloe disputariam o título volta a volta. Na segunda descida, Chloe fazia uma volta muito boa, mas acabou caindo na best-trick, o que prejudicou sua nota final. O mesmo aconteceu com Rayssa Leal e ambas descartaram as notas da segunda sessão.

continua após a publicidade

No intervalo para começar a última rodada de voltas, a chuva chegou na Praça Do Ó. Nada muito forte, mas o suficiente para paralisar a sessão por cerca de 10 minutos.

Chloe Covell - Rayssa Leal - Keet Oldenbeuving - STU Pro Tour Rio
Chloe Covell, Rayssa Leal e Keet Oldenbeuving no pódio do STU Pro Tour Rio (Foto: Alexandre Maia/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Com a pista já seca, Chloe Covell foi pra sua terceira volta, mas caiu no meio da linha. A australiana encerrou sua participação com 52.27, ficando atrás de Rayssa. A última a correr, a Fadinha foi pra sua volta final com o título já assegurado. Nem mesmo a queda na "best-trick" foi capaz de atrapalhar a comemoração.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Rayssa Leal conquistou o pentacampeonato no STU Pro Tour do Rio de Janeiro. A vitória veio logo com a primeira volta, onde conquistou 75.69. A vice-campeã foi Chloe Covell, que tirou 70.55 na primeira volta e caiu nas outras duas. Veja a volta que deu o título à Rayssa Leal abaixo:

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias