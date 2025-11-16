Rayssa Leal brilha e é campeã do STU Rio pela quinta vez

Quem é rainha, nunca perde a majestade. E se a pista da Praça do Ó, no Rio de Janeiro, tivesse uma rainha, ela se chamaria Rayssa Leal. A brasileira brilhou e conquistou o quinto título consecutivo no STU Pro Tour Rio, com apenas 17 anos, neste domingo (16).

A competição começou em alto nível com Chloe Covell. A australiana abriu a primeira volta do dia e já elevou o sarrafo — sem muitos erros, tirou 70.55. No primeiro stint, Rayssa Leal também fez uma volta impecável e conquistou 75.69, assumindo a liderança.

A partir da segunda volta já dava para perceber que Rayssa e Chloe disputariam o título volta a volta. Na segunda descida, Chloe fazia uma volta muito boa, mas acabou caindo na best-trick, o que prejudicou sua nota final. O mesmo aconteceu com Rayssa Leal e ambas descartaram as notas da segunda sessão.

No intervalo para começar a última rodada de voltas, a chuva chegou na Praça Do Ó. Nada muito forte, mas o suficiente para paralisar a sessão por cerca de 10 minutos.

Chloe Covell, Rayssa Leal e Keet Oldenbeuving no pódio do STU Pro Tour Rio (Foto: Alexandre Maia/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Com a pista já seca, Chloe Covell foi pra sua terceira volta, mas caiu no meio da linha. A australiana encerrou sua participação com 52.27, ficando atrás de Rayssa. A última a correr, a Fadinha foi pra sua volta final com o título já assegurado. Nem mesmo a queda na "best-trick" foi capaz de atrapalhar a comemoração.

Rayssa Leal conquistou o pentacampeonato no STU Pro Tour do Rio de Janeiro. A vitória veio logo com a primeira volta, onde conquistou 75.69. A vice-campeã foi Chloe Covell, que tirou 70.55 na primeira volta e caiu nas outras duas. Veja a volta que deu o título à Rayssa Leal abaixo: