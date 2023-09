Como de praxe, as etapas do STU National, o circuito brasileiro de skate, são precedidas de um bate-papo dos skatistas com a imprensa. Nesta sexta-feira (22), antes deles caírem nas pistas das modalidades Street e Park do Parque Estadual Cândido Portinari, em São Paulo, alguns dos principais nomes brasileiros deste esporte que virou olímpico em Tóquio falaram sobre vários assuntos que permeiam a categoria.