Então, anota na agenda: os rapazes já vão para as pistas nesta sexta-feira, pelas eliminatórias tanto do Street, a partir das 11h30, quanto do Park, às 15h30. É o único dia em que os ingressos, disponíveis no site sympla.com.br, são gratuitos. No sábado (23/09), quando as meninas entram em cena, o dia é reservado às semifinais, com os oito melhores skatistas de cada modalidade avançando para as finais de domingo (24/09).