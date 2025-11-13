Rayssa Leal em dobro nas Olimpíadas de Los Angeles 2028

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 anunciou, na última quarta-feira (12), uma mudança no calendário da competição de skate. Pela primeira vez, a fase eliminatória e as finais serão disputadas em dias diferentes, o que significa que Rayssa Leal participará de dois dias de jogos.

Tanto em Tóquio 2020 quanto em Paris 2024, as provas eram concluídas no mesmo dia e com a mudança, o público terá o dobro de tempo para acompanhar a Fadinha nas telas brasileiras. A data exata das provas ainda não foi divulgada, mas o evento ocorrerá no período dos Jogos, entre os dias 14 e 30 de julho de 2028.

Em Paris 2024, Rayssa terminou com a medalha de bronze, sendo a única skatista brasileira com duas medalhas olímpicas (prata em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024). A japonesa Coco Yoshizawa terminou com o ouro e Liz Akama com a prata.

Rayssa Leal é prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 (Foto: Julio Detefon/CBSK)

Mais tempo de descanso

Um dos principais motivos para as alterações no calendário foi garantir maior tempo de descanso para os atletas entre as etapas da competição.

O tênis de mesa, por exemplo, que terá Hugo Calderano e Bruna Takahashi disputando o individual e a dupla mista, também sofreu essa alteração. A nova programação dá aos atletas a possibilidade de maior recuperação, evitando que joguem partidas decisivas no mesmo dia.

No Atletismo, a programação também será espaçada ao longo das duas semanas de jogos, permitindo que estrelas brasileiras participem de múltiplas provas. Assim, Alison dos Santos, o Piu, poderá disputar seus 400m com barreiras e, em seguida, reforçar a equipe do revezamento 4x400m, já que as datas não colidem, como aconteceu nos Jogos de Paris.

As finais da prova que é especialidade do brasileiro serão no dia 19 de julho, o que garante um descanso de três dias antes das eliminatórias do revezamento 4x400m, marcado para 22 de julho.