A tão aguardada final do Masters 1000 de Roma reunirá, no domingo, às 12h (de Brasília), dois dos três melhores tenistas da atualidade: Carlos Alcaraz, de 21 anos, e Jannik Sinner, de 23, que jamais haviam chegado tão longe no torneio. Enquanto o espanhol (3º do mundo) eliminou o anfitrião Lorenzo Musetti, o italiano e líder do ranking venceu, de virada, o americano Tommy Paul: 1/6, 6/0 e 6/3.

- Apenas tentei me manter mentalmente. As condições estão diferentes hoje, bem mais frio, pesado. Era muito imporante vencer um game no primeiro set - reconheceu o anfitrião, que perdia a parcial inicial por 5/0.

No domingo, será o 11º duelo entre Alcaraz e Sinner, e a vantagem, no retrospecto, é do espanhol, com seis vitórias até hoje. O número 3 do mundo, por sinal, venceu os últimos três duelos contra o adversário, o mais recente na final de Pequim, ano passado. No saibro, os dois se enfrentarão pela terceira vez. Até hoje, cada um venceu uma vez nesse piso: o espanhol levou a melhor na semifinal de Roland Garros no ano passado, enquanto o rival o derrotou na decisão de Umag, em 2022, seu único título até hoje nesse piso (vídeo abaixo).

O italiano sabe que o duelo com Alcaraz será um grande desafio:



- Se eu quiser ganhar no domingo, terei que jogar meu melhor tênis, com certeza. Carlos jogou um tênis inacreditável hoje, então vamos ver o que acontece. Da minha parte, é incrível estar na final - admitiu.

Como a compatriota de Sinner, Jasmine Paulini, também chegou à final (e enfrenta a americana Coco Gauff no sábado, às 12h), é apenas a quarta vez que dois anfitriões decidem o título, simultaneamente em Roma, a primeira desde 1935. As outras duas foram em 1930 e 1934.





Sinner busca o segundo título no saibro, e Alcaraz, o 10º

Com apenas um título no saibro, até hoje, no currículo (em Umag, na Croácia, em 2022), o italiano nunca tinha passado das quartas de final na capital de seu país. Até então, sua maior proeza foi em 2022, quando parou nas quartas de final, diante do grego Stefanos Tsitsipas. Já na última aparição de Sinner em Roma, em 2023, seu algoz foi o argentino Francisco Cerundolo, nas oitavas de final. Nesta semana, o tenista da Argentina foi uma das vítimas do anfitrião em seu retorno às quadras após três meses de suspensão por doping. O número 1 do mundo não jogava uma partida desde janeiro, quando conquistou o bicampeonato do Aberto da Austrália.



Já Alcaraz tem nove títulos em 10 finais no saibro na carreira. A mais recente foi a do Masters 1000 de Monte Carlo, em abril, que ele venceu. Em Roma, o espanhol só jogara uma vez, parando na segunda rodada em 2023.



