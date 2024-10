Bia Haddad terá que lutar para fechar o ano no top-10

Confirmada na décima colocação para o ranking da próxima segunda-feira (14), Bia Haddad Maia terá que lutar para fechar a temporada no top-10 pela primeira vez. A brasileira pulará para 3096 pontos, mas 700 do WTA Elite Trophy cairão em novembro, já que o torneio não acontecerá este ano.

Restam, por enquanto, dois torneios WTA 500 para Bia no calendário: em Ningbo, na China, semana que vem, e Tóquio, no Japão, na semana do dia 21.

Já no ranking do ano, Bia estará na 16ª colocação na próxima segunda-feira, com 2456 pontos, e a atual 10ª colocada será Daria Kasatkina, com 2878. No momento, seriam pouco mais de 400 pontos de diferença. A brasileira precisaria, no mínimo, de uma conquista nesses dois eventos, além de um bom resultado no outro.

Se mantiver o calendário e não incorporar nenhum outro torneio a mais (há dois WTA 250 na Ásia na semana do dia 28), a derrota nas oitavas em Wuhan representou o fim das chances da brasileira de vaga no WTA Finals, uma vez que Emma Nabvarro, atual oitava colocada, está 1.100 pontos na frente da brasileira.