Djokovic dá depoimento emocionante sobre aposentadoria de Nadal

O sérvio Novak Djokovic concedeu entrevista à "Tennis TV" ainda em quadra em Xangai, na China, após se garantir na semifinal do Masters local. O astro contou como se sentiu ao receber o anúncio da aposentadoria do espanhol Rafael Nadal nesta quinta-feira (10).

continua após a publicidade

- Bem, eu fiz uma postagem no Instagram, você viu. Eu quis dizer cada palavra. Ele (Rafael Nadal) tem sido meu maior rival. A rivalidade que tive com ele foi a que mais me impactou na minha carreira, de longe - pontuou Nole, que encarou Nadal em 60 oportunidades no circuito e venceu 32 destes duelos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Bastante tocado, o sérvio também relembrou as aposentadorias dos outros rivais, Federer e Murray.

- Nós sabíamos que este momento chegaria mais cedo do que tarde. Mas ainda é um choque. Quando veio oficialmente, também quando foi o de Roger (Federer) alguns anos atrá, Andy (Murray) também este ano… É uma sobrecarga para mim, para ser honesto. Não sei o que fazer com isso. Ainda gosto de competir, mas parte de mim foi embora com eles, uma grande parte de mim - confessou.

continua após a publicidade

- É uma notícia difícil para o mundo do tênis e do esporte. Rafa tem sido uma inspiração para toneladas de crianças ao redor do mundo. Ele tem de ser orgulhoso da carreira que construiu - finalizou Djokovic.