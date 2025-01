Australian Open: Sabalenka frustra Badosa e alcança terceira final seguida

Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, mais uma vez não deu chances para sua amiga Paula Badosa, 12ª colocada. Com a vitória nesta quinta-feira (23), a bielorussa garantiu vaga na decisão do Australian Open, o primeiro Grand Slam do ano, pela terceira vez consecutiva.

Sabalenka despachou a rival marcando 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, após 1h26min de duração na lotada quadra central Rod Laver Arena. Este foi o oitavo duelo entre as duas e a sexta vitória de Aryna, o sexto triunfo seguido.

Aryna venceu a 20ª consecutiva no torneio, onde buscará o tricampeonato no sábado (25). Caso consiga, a tenista repetirá o feito da suíça Martina Hingis, a última tricampeã seguida em 1997, 1998 e 1999. A bielorussa já igualou o feito de Serena Williams que chegou em três finais consecutivas entre 2015 e 2017, sendo duas vezes campeã.

Aryna Sabalenka venceu Paula Badosa pela semifinal do Australian Open 2025 (Foto: David Gray/AFP)

Como foi a vitória de Sabalenka no Australian Open?

Sabalenka saiu atrás por 2 a 0 no primeiro set e viu Badosa ter chance de abrir 3 a 0. No entanto, a líder do ranking mostrou porque era a favorita, virou e no final conquistou uma quebra em um primeiro set mais apertado. No segundo set, dominou completamente as ações e abriu 5 a 1, fechando com autoridade no saque. Aryna disparou 32 bolas vencedoras e teve 21 erros, enquanto Badosa aplicou apenas 11 bolas vencedoras e errou 15.

Badosa, ex-número dois do mundo, voltará ao top 10, mas segue sem uma final de Major. A tenista jogou apenas sua primeira semifinal nesta quinta-feira.