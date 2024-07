Sinner leva susto, mas vence e desafia poder de Berrettini em Wimbledon

Sinner em Wimbledon (Foto: Ben Stansall / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 01/07/2024 - 17:54 • Londres (ING)

Fazendo seu primeiro jogo em um Grand Slam como líder do ranking, Jannik Sinner não teve vida fácil nesta segunda-feira (1), na estreia em Wimbledon. Apesar do jogo duro, o italiano avançou à segunda fase do torneio mais tradicional do esporte, jogado na grama do All England Club.

Atuando na quadra 1, Sinner derrotou o alemão Yannick Hanfmann, 110º colocado, por 6/3, 6/4, 3/6 e 6/3 após 2h58min de duração.

Sinner vence sua 39ª partida em 42 na temporada, onde foi campeão do Australian Open, Miami, Roterdã e pela primeira vez na grama, em Halle, na Alemanha. Ele não saiu de nenhum torneio até aqui em 2024 antes das quartas de final.

O italiano assumiu o topo do mundo após o resultado de semifinal de Roland Garros com a desistência de Novak Djokovic do torneio por lesão e cirurgia no joelho. Jannik não tem chance de perder a ponta da ATP após o Aberto da Inglaterra.

Sinner sofreu apenas no terceiro set onde errou demais, tomou duas quebras, ficou 4 a 0 abaixo, recuperou uma delas, mas era tarde. Para o quarto set o jogo foi disputado sob o teto fechado com a chegada da noite em Londres e ele voltou seu melhor jogo para sair com a vitória.

Agora ele fará, na quarta-feira, duelo italiano contra Matteo Berrettini, ex-top 5, atual 59º e vice-campeão de 2021 na grama inglesa e com outros títulos na superfície em Stuttgart, na Alemanha, e Queen´s, em Londres.