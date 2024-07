Alcaraz sofre contra 269 do mundo, mas estreia com vitória em Wimbledon

Carlos Alcaraz celebra vitória na estreia em Wimbledon (Foto: Glyn KIRK / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 01/07/2024 - 14:44 • Londres (ING)

Atual campeão de Wimbledon, Carlos Alcaraz abriu os trabalhos da edição desta temporada na mítica quadra central, nesta segunda-feira (1º), em Londres, na Inglaterra. No entanto, o espanhol teve mais dificuldade do que o esperado para vencer a primeira partida do Grand Slam.

Carlitos derrotou o qualifier estoniano Mark Lajal, 269º colocado, por 3 sets a 0, mas com parciais apertadas de 7/6 (7/3), 7/5 e 6/2 após 2h23min de duração.

O murciano, que vem de título em Roland Garros e busca ser o sexto a fazer a dobradinha com os dois Slams, foi quebrado no primeiro set, mas logo se recuperou e venceu nos detalhes o tie-break. No segundo set, novamente um jogo parelho, mas na hora H o espanhol quebrou e fechou a parcial. No terceiro, a confiança veio e Alcaraz foi dominante. O espanhol disparou 44 bolas vencedoras contra 24 do oponente. Os dois erraram 28 cada.

Ele agora enfrenta o australiano Aleksandar Vukic, 69º, ou o austríaco Sebastian Ofner, 45º do planeta.