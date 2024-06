Sinner e Alcaraz caem no mesmo lado da chave em Wimbledon; Djokovic tem Zverev

Jannik Sinner vai disputar primeiro Grand Slam como número 1 do mundo (Foto: CARMEN JASPERSEN / AFP)







Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 28/06/2024 - 10:23 • Londres (ING)

O italiano Jannik Sinner, número um do mundo, ficou no mesmo lado da chave em Wimbledon do espanhol Carlos Alcaraz, 3º do ranking da ATP e atual campeão.

Em seu primeiro Grand Slam como melhor jogador do mundo, Sinner tem chave complicada e estreia contra o alemão Yannick Hanfmann, ex-top 50 e atual 95º. Na segunda rodada, o líder do ranking pode enfrentar o compatriota Matteo Berrettini ou o húngaro Marton Fucsovics.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na terceira rodada, o potencial adversário é o holandês Tallon Griekspoor, cabeça de chave 27. Já nas oitavas de final, Sinner pode encarar o norte-americano Ben Shelton, 14º, ou o búlgaro Grigor Dimitrov, 19º. Os experientes Gael Monfils e Stan Wawrinka também estão na chave.

Nas quartas de final, o adversário pode ter pelo caminho o russo Daniil Medvedev, 5º do ranking, que estreia contra o norte-americano Aleksandar Kovacevic.

Em uma potencial semifinal, Sinner pode reencontrar Carlos Alcaraz, que o eliminou na semifinal de Roland Garros e é o atual campeão de Wimbledon. O espanhol estreia contra o estoniano Mark Lajal, que veio do qualifying. Na sequência, o adversário sai do jogo entre o australiano Alexsandar Vukic e o austríaco Sebastian Ofner.

Na terceira rodada, Alcaraz pode encarar o norte-americano Frances Tiafoe, cabeça de chave 29, ou até mesmo o brasileiro Felipe Meligeni Alves. Nas oitavas, os potenciais adversários são o francês Ugo Humbert, 16º, ou o argentino Sebastián Báez, cabeça de chave 18.

E nas quartas de final, o espanhol pode enfrentar o norueguês Casper Ruud, cabeça de chave 8, que estreia contra o australiano Alex Bolt. Ruud tem o norte-americano Tommy Paul ou o cazaque Alexander Bublik em uma potencial oitavas de final.

➡️ Bia Haddad deixa vantagem escapar e é eliminada em Bad Homburg

Djokovic tem Zverev no caminho

O sérvio Novak Djokovic, cabeça de chave 2 e que ainda se recupera de cirurgia, manteve a participação em Wimbledon. Djokovic tem estreia contra o tcheco Vit Kopriva, que veio do quali. Na segunda rodada, ele pode jogar contra o espanhol Alejandro Moro Canãs, algoz do brasileiro João Fonseca no quali, ou o convidado britânico Jacob Fearnley.

Na terceira rodada, Djokovic pode enfrentar o argentino Tomás Etcheverry, cabeça de chave 30, o italiano Luca Nardi, o australiano Alexei Popyrin ou o brasileiro Thiago Monteiro. Nas oitavas de final, os potenciais adversários são o dinamarquês Holger Rune, cabeça de chave 15, e o russo Karen Khachanov, 21º. O brasileiro Thiago Wild está no mesmo quadrante.

Nas quartas de final, o sérvio tem como principais adversários o polonês Hubert Hurkacz e o australiano Alex de Minaur. Esse é o quadrante também do canadense Felix Auger-Aliassime e do britânico Andy Murray.

Em uma potencial semifinal, Djokovic pode jogar contra Alexander Zverev, 4º do mundo. O alemão estreia contra o espanhol Roberto Carballes Baena, tem o britânico Jack Draper, 28º, na terceira rodada, e o norte-americano Taylor Fritz, 13º, como principal adversário nas oitavas.

Nas quartas de final, Zverev pode encarar o russo Andrey Rublev, cabeça de chave 6, ou o grego Stefanos Tsitsipas, cabeça de chave 11.