Shows do Super Bowl: quem já se apresentou no intervalo?

Os shows do Super Bowl são um dos momentos mais aguardados do maior evento esportivo dos Estados Unidos. Ao longo das décadas, o intervalo da final da NFL (liga de futebol americano) transformou-se em um palco para performances memoráveis de grandes artistas da música mundial. O Lance! te conta quem já brilhou nos shows do Super Bowl.

História dos shows do Super Bowl

Desde sua primeira edição em 1967, o Super Bowl incluiu apresentações musicais no intervalo. No entanto, foi na década de 1990 que o evento começou a atrair artistas mundialmente famosos, graças à icônica performance de Michael Jackson em 1993. A partir de então, os shows do Super Bowl tornaram-se espetáculos à parte, com produções grandiosas e audiências globais.

Lista completa das apresentações no intervalo

Aqui está a lista dos artistas que já se apresentaram nos shows do Super Bowl ao longo dos anos:

Shows do Super Bowl nos anos 1960

1967: Universidades do Arizona e Grambling State

1968: Grambling State University

1969: Florida A&M University

Shows nos anos 1970

1970: Carol Channing, Southern University

1971: Southeast Missouri State, Anita Bryant

1972: Ella Fitzgerald, Carol Channing, Al Hirt

1973: University of Michigan Band

1974: University of Texas Band

1975: Mercer Ellington

1976: Up with People

1977: Disney's "It's a Small World"

1978: Tyler Apache Belles

1979: Caribbean Carnival

Shows do Super Bowl nos anos 1980

1980: Up with People

1981: Southern University Band

1982: Up with People

1983: Los Angeles Super Drill Team

1984: University of Florida and Florida State University Bands

1985: Tops in Blue

1986: Up with People

1987: George Burns, Mickey Rooney

1988: Chubby Checker, The Rockettes

1989: Elvis Presto

Shows nos anos 1990

1990: Pete Fountain, Doug Kershaw, Irma Thomas

1991: New Kids on the Block

1992: Gloria Estefan, Brian Boitano, Dorothy Hamill

1993: Michael Jackson

1994: Clint Black, Tanya Tucker, Travis Tritt, The Judds

1995: Patti LaBelle, Indiana Jones, Tony Bennett

1996: Diana Ross

1997: The Blues Brothers, ZZ Top, James Brown

1998: Boyz II Men, Smokey Robinson, Martha Reeves, The Temptations

1999: Gloria Estefan, Stevie Wonder, Big Bad Voodoo Daddy

Shows do Super Bowl nos anos 2000

2000: Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Toni Braxton

2001: Aerosmith, NSYNC, Britney Spears, Mary J. Blige, Nelly

2002: U2

2003: Shania Twain, No Doubt, Sting

2004: Janet Jackson, Justin Timberlake, P. Diddy, Nelly, Kid Rock

2005: Paul McCartney

2006: The Rolling Stones

2007: Prince

2008: Tom Petty & The Heartbreakers

2009: Bruce Springsteen and the E Street Band

Shows nos anos 2010

2010: The Who

2011: The Black Eyed Peas, Usher, Slash

2012: Madonna, LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A., CeeLo Green

2013: Beyoncé, Destiny's Child

2014: Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers

2015: Katy Perry, Lenny Kravitz, Missy Elliott

2016: Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars

2017: Lady Gaga

2018: Justin Timberlake

2019: Maroon 5, Travis Scott, Big Boi

Shows do Super Bowl nos anos 2020

2020: Shakira, Jennifer Lopez

2021: The Weeknd

2022: Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar

2023: Rihanna

2024: Usher

2025: Kendrick Lamar (9 de fevereiro de 2025)

Por que os shows do Super Bowl são tão importantes?

Além de entreter, os shows do Super Bowl geram enorme impacto cultural e financeiro. A audiência global do evento garante um aumento exponencial em streams, vendas de álbuns e seguidores nas redes sociais para os artistas envolvidos. Além disso, o espetáculo reforça a tradição de combinar esporte e música como elementos centrais da cultura americana.

O que esperar dos próximos shows do Super Bowl?

A expectativa para os futuros shows do Super Bowl é sempre alta. Em 2025, o rapper Kendrick Lamar será o responsável por comandar o show do intervalo, e os fãs já aguardam uma apresentação histórica.