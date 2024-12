UFC quer que Alexandre Pantoja perca o cinturão dos moscas

Alexandre Pantoja defende o cinturão do peso mosca contra Kai Asakura, no evento principal do UFC 310, domingo próximo (8), na T-Mobile Arena, em Paradise (Estados Unidos). O brasileiro terá um adversário que nunca lutou no peso e que estreia na organização com a oportunidade de título, o que significa diversas coisas para a divisão e para o atual campeão.

Para o UFC, a derrota de Pantoja será a salvação da divisão dos moscas. O brasileiro já derrotou os grandes nomes da categoria mais de uma vez e a organização não terá uma grande atratividade de vendas de pay-per-view caso case uma luta entre Alexandre contra Brandon Moreno e Brandon Royval, os dois primeiros do ranking.

Desesperado para não fechar o peso mosca, o UFC trouxe Kai Asakura, um lutador vindo direto do Rizin, onde foi campeão do peso galo. Sim, o japonês não é dos moscas e se quer lutou no peso. Caso o brasileiro perca, o UFC terá um respiro para marcar novas lutas e casar novas rivalidades, um alento para a divisão que corre risco de acabar, já que não terá mais potencial de venda para o público.

E se Pantoja vencer no UFC 310?

Porém, se Pantoja vencer, há possibilidade da divisão continuar, mas, sem ele. Alexandre precisa subir para o galo, o que seria bom para todos, principalmente para ele, que teria novos adversários, novas rivalidades e sem risco de ficar em situação ruim na empresa, em categoria morta. O próprio UFC mostra que não valoriza o brasileiro, já que ele é o pior campeão ranqueado no peso por peso, atrás até mesmo de lutadores sem cinturões, como Alexander Volkanovski e Leon Edwards.

Alexandre Pantoja venceu Steve Erceg no UFC 301, no Rio de Janeiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Nomes do peso galo para Pantoja desafiar não faltam. Além do campeão Merab Dvalishvili, o brasileiro pode chamar o ex-campeão Sean O'Maley para o octógono. Ambos treinaram juntos. Há vídeos rodando na internet para uma possível rivalidade. Outra possibilidade é Deiveson Figueiredo, que já derrotou Alexandre, em 2019, por decisão unânime.