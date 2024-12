Shai brilha, Thunder vence Rockets e avança à final da Copa NBA

O Oklahoma City Thunder venceu o Houton Rockets por 111 a 96, neste sábado (14), na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA), pela semifinal da Copa NBA. A partida foi de defesas fortes e ataques tímidos no início, melhorando no final. Cestinha da partida, o canadense Shai Gilgeous-Alexander marcou 32 pontos e foi decisivo para colocar o time de Oklahoma na final do torneio.

Para a decisão do título, na próxima terça-feira (17), o Thunder encara o Milwaukee Bucks, que eliminou o Atlanta Hawks por 110 a 102, neste sábado (14), mais cedo, também na T-Mobile Arena. O grego Giannis Antetokounmpo decidiu nos minutos finais e colocou o time de Wisconsin na grande final.

🏀 COMO FOI O JOGO?

O primeiro quarto foi de poucos pontos, com as defesas fazendo um grande trabalho e os ataques com muitos erros. Os Rockets foram melhores e chegaram a abrir 16 a 9, após sequência de Steven Adams e Amen Thompson, mas o Thunder diminuiu. No final do período, 20 a 18.

No segundo quarto, os ataques seguiram mornos, mas com vantagem para o Houston, que chegou a abrir seis pontos de vantagem, 42 a 36. Shai Gilgeous-Alexander marcou cinco pontos seguidos, e a partida foi para o intervalo com 42 a 41 para os Rockets.

Se nos dois primeiros quartos os ataques estavam fracos, no terceiro, tudo mudou. Os Rockets acertaram três bolas de três seguidas. Logo depois, o Thunder reagiu e marcou 11 pontos em sequência. O placar ficou 56 a 51 para o OKC. O período foi equilibrado, mas Shai apareceu de novo e ajudou o Oklahoma a abrir seis pontos de vantagem: 75 a 69.

Shai Gilgeous-Alexander marcou 32 pontos na vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Houston Rockets (Foto: Nathaniel S. Butler/AFP)

No quarto final, o Oklahoma seguiu melhor e aumentou a vantagem, principalmente pelas brilhantes atuações de Shai Gilgeous-Alexander, com 30 pontos no jogo, Isaiah Hartenstein, com 21, e Jalen Williams, com 20. Na reta final, com 10 pontos de vantagem e vitória garantida, 103 a 93, o Thunder tirou os titulares e controlou o resultado para vencer por 111 a 96 e se garantir na final da Copa NBA.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

O Oklahoma City Thunder encara o Milwaukee Bucks na grande final da Copa NBA. A decisão será realizada terça-feira (17), às 22h30m (de Brasília), novamente na T-Mobile Arena, em Las Vegas.