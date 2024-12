Norris acusa imprensa e recua em declaração sobre Verstappen: ‘Foi incrível’

Durante a cerimônia de premiação da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), realizada na sexta-feira (13), Lando Norris aproveitou o momento em que recebeu o troféu de vice-campeão do Mundial de Pilotos para se retratar de um comentário feito sobre Max Verstappen no GP de São Paulo, no início de novembro. Assim como já havia feito anteriormente, o britânico disse que “a imprensa manipula as coisas”.

Na ocasião, ao largar apenas da 17ª posição, o #1 da Red Bull soube tirar proveito da forte chuva que atingiu o circuito de Interlagos para escalar o grid. Apesar de todo o talento e dos méritos por ter realizado tantas ultrapassagens, é inegável que o neerlandês também contou com um grande golpe de sorte: a bandeira vermelha causada por Franco Colapinto, da Williams, que permitiu que Max trocasse pneus sem realizar um pit-stop. Desta forma, precisou ultrapassar apenas Esteban Ocon, da Alpine, na sequência, para ficar com a vitória.

Logo após o fim da corrida, Norris, que havia começado na pole-position e cruzou a linha de chegada em sexto, lamentou o azar que teve com a paralisação da prova e disse que a conquista do rival “não é talento, é sorte”. A declaração, claro, virou tema de polêmica nos dias que se sucederam e, por isso, o britânico resolveu enterrar de vez a discussão durante a festa de gala da FIA.

- Primeiro, quero retratar o que disse sobre ser apenas sorte e sem talento. Como vocês sabem, a imprensa manipula as coisas. Quero parabenizar o Max, o que ele fez esse ano e o que fez no Brasil foi incrível, foi uma temporada difícil e posso dizer isso por experiência própria porque disputei muitas vezes contra ele - começou.

- Tentei oferecer a melhor versão de mim mesmo para estar à altura do desafio, mas não foi suficiente. Às vezes, também acho que ficar em segundo, atrás do Max, ainda é um resultado muito respeitável. Ainda foi um ano positivo para mim, em que alcancei alguns objetivos importantes, mas sei que tenho de fazer mais no próximo ano - concluiu Norris.

Lando Norris e Max Verstappen duelam durante o GP dos Estados Unidos (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Apesar de não ter conseguido desbancar Verstappen na briga pelo título, Lando alcançou a primeira vitória da carreira na categoria principal, no GP de Miami. Nos meses seguintes, porém, o britânico também venceu nos Países Baixos, em Singapura e em Abu Dhabi, ajudando a McLaren a conquistar o primeiro Mundial de Construtores depois de 26 anos de jejum.

A Fórmula 1 agora entra oficialmente de férias e dá adeus a 2024. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.