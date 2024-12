Leclerc projeta Ferrari forte desde início em 2025: ‘Finalmente brigarei pelo título’

A temporada da Fórmula 1 se encerrou no último domingo (8), no GP de Abu Dhabi, e sem a Ferrari levantar uma taça. Com Max Verstappen já tendo garantido o Mundial de Pilotos, restou o título de Construtores para a rodada final, mas a McLaren se deu melhor, com Lando Norris vencendo. No entanto, Charles Leclerc se diz “animado e motivado” para 2025 e espera brigar pelo título.

Com uma segunda metade de temporada encorajadora, o monegasco espera começar a campanha seguinte no mesmo ritmo que encerrou a de 2024 e colocar a Ferrari na disputa logo de cara. Neste ano, após começar o ano bem, a equipe desandou depois de uma atualização no GP da Espanha e só conseguiu se recuperar na reta final.

Apesar de reconhecer que ainda está decepcionado por não ter superado a McLaren em Abu Dhabi mesmo com um pódio duplo ao lado de Carlos Sainz, Leclerc afirmou que está “muito motivado” para chegar forte em 2025. Além disso, garantiu que não está satisfeito com segundo e terceiro lugares.

- Estou muito motivado para o próximo ano. Obviamente, a decepção ainda está fresca da última corrida, na semana passada. Estivemos lutando com a McLaren até a última prova, mas simplesmente foram melhores ao longo de toda a temporada. Eles merecem o título, e parabenizo eles e o Max - afirmou Charles Leclerc, piloto da Ferrari.

- Então, no geral, muitos momentos positivos em uma temporada como essa, mas, claro, ficar em segundo ou terceiro não é o que queremos. Queremos ganhar. A segunda metade da temporada foi super positiva para a equipe, e estou ansioso para finalmente lutar pelo título - encerrou.

Charles Leclerc, da Ferrari, no Grande Prêmio de Abu Dhabi (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

No Mundial de Pilotos, Leclerc ficou na terceira colocação, com 356 pontos, atrás de Norris (374) e do campeão Verstappen (437). Já entre os Construtores, a Ferrari ficou atrás somente da McLaren, que teve 666 tentos contra 652 da esquadra italiana.

A Fórmula 1 agora está oficialmente de férias e dá adeus a 2024. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.