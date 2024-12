Antetokounmpo decide, Bucks vencem Hawks e vão à final da Copa NBA

O Milwaukee Bucks venceu o Atlanta Hawks por 110 a 102, neste sábado (14), na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA), pela semifinal da Copa NBA. A partida foi marcada pelo equilíbrio, mas, nos minutos finais, o grego Giannis Antetokounmpo decidiu e colocou a equipe de Wisconsin na grande final da segunda edição da competição. Apesar da derrota, Trae Young foi o cestinha da partida, com 35 pontos.

Para a decisão do título, na próxima terça-feira (17), o Milwaukee Bucks espera o vencedor da outra semifinal, entre Oklahoma City Thunder e Houston Rockets, que será disputada ainda neste sábado (14), às 22h30m (de Brasília), também na T-Mobile Arena, em Las Vegas.

🏀 COMO FOI O JOGO?

O primeiro quarto foi equilibrado, mas com vantagem dos Hawks, que abriram 28 a 26 no final do período. Na volta para a segunda parte, os Bucks reagiram, principalmente pelo desempenho de Damian Lillard, que marcou 10 pontos, sendo duas cestas de três pontos. No final, o Milwaukee foi para o intervalo vencendo por 55 a 49.

No terceiro quarto, os Hawks voltaram melhor, com o brilho de Trae Young. O armador da equipe marcou 14 pontos, com duas bolas de três e quatro de duas. Assim, o time de Atlanta virou por um ponto, 83 a 82. Porém, no último quarto, Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee, apareceu. O grego marcou 10 pontos no período, apanhou cinco rebotes e deu três assistências, sendo peça fundamental na virada e na vitória dos Bucks por 110 a 102.

Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, marcou 32 pontos contra o Atlanta Hawks (Foto: Juan Ocampo/AFP)

Mesmo com a derrota, Trae Young foi o cestinha da partida e com um duplo-duplo (35 pontos e 10 assistências). No lado vencedor, Giannis Antetokounmpo quase conseguiu um triplo-duplo, com 32 pontos, 14 rebotes e nove assistências.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

O Milwaukee Bucks encara na grande final da Copa NBA o vencedor da outra semifinal entre Oklahoma City Thunder e Houston Rockets. A final será realizada na terça-feira (17), às 22h30m (de Brasília), na T-Mobile Arena, em Las Vegas.