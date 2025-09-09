menu hamburguer
Sete brasileiros avançam às quartas no Mundial de Boxe; confira

Caso vençam, os atletas já garantem medalha para o país

Wanderley Pereira em Paris 2024
imagem cameraWanderley Pereira em Paris 2024 (Foto: Wander Roberto/COB)
Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 09/09/2025
20:24
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta terça-feira (9), mais três brasileiros se classificaram para as quartas de final do Mundial de Boxe 2025, disputado em Liverpool, na Inglaterra. No total, o Brasil terá sete representantes nesta fase.

Caso avancem às semis, os pugilistas já garantem medalha, tendo em vista que, no boxe, não há disputa pelo bronze. Assim, os perdedores das semifinais também sobem ao pódio.

O Brasil teve representantes em quatro lutas nesta terça (9). Wanderley Pereira, na categoria 80kg, Yuri Falcão, na 65kg, e Rebeca Santos, na divisão 60kg, venceram seus confrontos. Enquanto isso, Caroline Almeida, na categoria 51kg, foi a única eliminada.

Lutas do dia

Rebeca Santos foi a primeira brasileira a entrar em ação no sexto dia do Mundial de Boxe 2025. A atleta superou a filipina Riza Pasuit por decisão unânime (5 a 0), na categoria 60kg.

Wanderley Pereira também avançou às quartas por unanimidade entre os juízes. A vitória, na categoria 80kg, foi contra o australiano Marlon Sevehon.

Yuri Falcão dominou Yu Lin, de Taipé Chinês, e segue vivo na competição. O brasileiro também ganhou por decisão unânime.

Na categoria 51kg, Caroline Almeida foi eliminada para a uzbeque Feruza Kazakova, por 5 a 0. Carol buscou mais o combate, mas a adversária teve mais eficiência nos golpes.

Próximos confrontos

O Brasil volta ao ringue nesta quarta (10). Quatro brasileiros entram em ação pelas quartas de final do Mundial de Boxe 2025.

Confira as disputas das quartas:

  • Tatiana Chagas (BRA) x IM Aeji (KOR) – feminino -54kg
  • Isaías Filho (BRA) x Georges Malachi (USA) – masculino -90kg
  • Rebeca Santos (BRA) x Camila Camilo Bravo (COL) – feminino -60kg
  • Wanderley Pereira (BRA) x Yojerlin Cesar (FRA) – masculino -80kg
  • Viviane Pereira (BRA) x WANG Lina (CHN) – feminino -75kg
  • Luiz Oliveira (BRA) x Pawel Brach (POL) – masculino -60kg
  • Yuri Falcão (BRA) x NISHIYAMA Shion (JPN) – masculino -65kg
Tatiana Chagas está nas quartas do Mundial de Boxe (Foto: Miriam Jaske/ COB)
Tatiana Chagas está nas quartas do Mundial de Boxe (Foto: Miriam Jaske/ COB)

