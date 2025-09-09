Bolinha garante vaga nas quartas de final do Mundial de Boxe 2025
Luiz Oliveira derrotou oponente holandês, avançando para as quartas de final
Com uma ótima atuação, Luiz Oliveira, apelidado de "Bolinha", derrotou o holandês Mahmoud Al Chabtun por decisão unânime nesta última segunda (8), garantindo sua vaga nas quartas de final do Mundial de Boxe. O brasileiro desferiu bons golpes e se destacou em mais de um round no decorrer da luta. No último, mostrou ainda mais consistência em seus ataques.
Enquanto Bolinha avançou, o pugilista Joel Ramos da Silva se despediu da competição nas oitavas, pois não conseguiu se destacar no duelo com o inglês Damar Thomas, na categoria acima de 90 kg. Joel iniciou a luta tentando entrar no ritmo, mas diante do volume de ataques do adversário, não conseguiu desferir golpes efetivos, mantendo-se na defensiva.
Outros brasileiros nas quartas do Mundial de Boxe
Nos 54kg, Tatiana Chagas venceu a alemã Tatjana Obermeier por 5 a 0, em decisão unânime dos juízes. Agora, nas quartas de final, ela vai enfrentar Im Aeji, sul-coreana que eliminou a brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, também nas oitavas. A luta acontece na próxima quarta-feira (10).
Como as duas atletas foram cabeças de chave no Mundial, a primeira luta de cada uma na competição já foi válida pelas oitavas. Por isso, o embate entre as duas valerá pelas quartas.
Yuri Falcão, na categoria até 65kg, brilhou no ringue e venceu Zaur Gahramanov, do Azerbaijão, por 5 a 0. Já na categoria 80kg, Wanderley Pereira, apelidado de “Holyfield”, passou por Omurbek Bekzhigit, do Quirguistão, também por decisão unânime.
Isaías Ribeiro, o “Samurai”, também avançou e está nas quartas de final. Na categoria até 90kg, o brasileiro passou pelo francês Shoheb Bouafia e enfrenta o estadunidense Malachi Geroges nas quartas. Quem avançar para a semifinal já garante a medalha de bronze, tendo em vista que, no boxe, o terceiro e o quarto lugares faturam o bronze.
Próximos confrontos
Nesta terça-feira (9), terão quatro brasileiros em ação no Mundial de Boxe em Liverpool. Todos pelas oitavas de final das suas categorias.
Veja as disputas:
- Caroline Barbosa (BRA) x Feruza Kazakova (UZB) – feminino -51kg;
- Rebeca Santos (BRA) x Riza Pasuit (PHI) – feminino -60kg;
- Wanderley Pereira (BRA) x Marlon Sevehon (AUS) – masculino -80kg;
- Yuri Falcão (BRA) x LIN Yu (TPE) – masculino -65kg.
