Brasileiros avançam à disputa por medalhas no Mundial de Boxe
Tatiana Chagas e Isaías Ribeiro estão nas quartas
O Mundial de Boxe 2025 começou na última quinta-feira (4) e vai até dia 14 de setembro, em Liverpool, na Inglaterra, com os brasileiros Yuri Falcão e Wanderley Pereira nas oitavas de final. Enquanto isso, Tatiana Chagas e Isaías Ribeiro estão nas quartas e, em caso de vitória, já garantem medalha.
Yuri Falcão, na categoria até 65kg, brilhou no ringue e venceu Zaur Gahramanov, do Azerbaijão, por 5 a 0. Já na categoria 80kg, Wanderley Pereira, apelidado de “Holyfield”, passou por Omurbek Bekzhigit, do Quirguistão, também por decisão unânime.
Isaías Ribeiro, o “Samurai”, também avançou e está nas quartas de final. Na categoria até 90kg, o brasileiro passou pelo francês Shoheb Bouafia e enfrenta o estadunidense Malachi Geroges nas quartas. Quem avançar para a semifinal já garante a medalha de bronze, tendo em vista que, no boxe, o terceiro e o quarto lugares faturam o bronze.
Revanche nas oitavas
Nos 54kg, Tatiana Chagas venceu a alemã Tatjana Obermeier por 5 a 0, em decisão unânime dos juízes. Agora, nas quartas de final, ela vai enfrentar Im Aeji, sul-coreana que eliminou a brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, também nas oitavas. A luta acontece na próxima quarta-feira (10).
Como as duas atletas foram cabeças de chave no Mundial, a primeira luta de cada uma na competição já foi válida pelas oitavas. Por isso, o embate entre as duas valerá pelas quartas.
O Brasil no Mundial
Nesse início de Mundial, o Brasil já teve atletas eliminados também. Jucielen Romeu, na categoria 57kg, entrou diretamente nas oitavas de final, mas caiu para a indiana Jaismine, por 5 a 0.
Na categoria 70kg, Bárbara dos Santos venceu a primeira luta, mas também foi eliminada nas oitavas de final. A australiana Lekeisha Pergoliti venceu por 3 a 2.
O Brasil levou 14 pugilistas para o Mundial de Boxe: 7 homens e 7 mulheres. A competição é a primeira etapa do novo ciclo olímpico da seleção.
