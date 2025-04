O Campinas venceu o Suzano em duelo válido pela semifinal da Superliga de Vôlei Masculino nesta terça-feira (22). A vitória do time paulista foi no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP), por 3 sets a 0, parciais de 40/39, 25/18, 25/20. Com o resultado, os mandantes abrem vantagem na melhor de três e se prepara para o jogo dois, em Suzano, no próximo sábado (26), buscando garantir a classificação para a final da competição.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foi a partida da Superliga?

1º SET

Suzano iniciou o primeiro set na frente abrindo dois pontos de vantagem para o Campinas. Mais a frente a vantagem chegou a ser de 12/7 para a equipe visitante. Detalhe importante, até esse momento, o Campinas não tinha feito nenhum ponto de ataque. Sem conseguir se encontrar no set, o Campinas não encostou no Suzano, que abriu sete pontos de vantagem (18/11), com uma diferença de 12 pontos a dois de ataques. Na parte final do set, Campinas reagiu e a diferença caiu para apenas um ponto de vantagem (22/21) e depois zerou com (23/23). Após desperdiçar cinco set points, a vantagem se voltou para Campinas (29/28). Com muita tensão, o set seguiu com vários erros de saque tanto de Campinas quanto de Suzano. O ponto mais importante do set, veio com o desafio do desafio no 32/32, que ajudou o Campinas a ganhar o ponto. Depois de muita luta, a set chegou ao fim com 40/38 para o Campinas. A equipe paulista quase igualou o recorde da competição de 41/39, entre Praia e Sesi. O maior pontuador do set foi o oposto Sabino com 11 pontos, e a maior vantagem no set foi de sete pontos para o Suzano.

2º SET

O segundo set iniciou com os dois times pontuando, sem nenhum ganhar muita vantagem sobre o outro. No entanto, Campinas conseguiu abrir a primeira vantagem do set com três pontos de diferença (7/4). O set seguiu e a diferença só aumentou. O Campinas chegou a abrir uma vantagem de oito pontos (18/10). A entrada do ponteiro Adriano melhorou muito o jogo de Campinas no segundo set. O oposto Bruno Lima foi o destaque do set, sendo crucial para o desempenho dos mandantes. A atitude e o ímpeto de Suzano ficaram no primeiro set. A equipe visitante sentiu o revés e não conseguiu encostar no placar desde o momento em que o Campinas criou a vantagem. O set terminou 25/18 para o Campinas, abrindo dois sets a zero no placar. Bruno Lima foi o maior pontuador com seis pontos, e a maior vantagem no placar foi de oito pontos para o Campinas (18/10).

continua após a publicidade

3º SET

O Suzano voltou bem para o terceiro set, com três modificações no seu sexteto titular. No início da partida, os visitantes abriram três pontos de vantagem (6/3). Porém, Campinas conseguiu a virada pouco tempo depois (8/7). A partida continuou equilibrada com ambas as equipes coladinhas no placar, até que Suzano acelerou e reconquistou uma vantagem de três pontos (16/13). Mas o Campinas queria muito fechar o jogo com 3 sets a zero. Por isso, virou mais uma vez o set com 18/17. Por fim, Campinas administrou a vantagem e venceu o set por 25/20. O maior pontuador do set foi Maurício Borges, com quatro pontos, e a maior vantagem foi justamente o placar final (25/20), ou seja, cinco pontos.

Com tranquilidade, Cruzeiro varre Praia Clube em jogo 1 das semifinais da Superliga masculina

Sabino foi o maior pontuador do Suzano com 17 pontos. Pelo lado do Campinas, Bruno Lima foi o jogador que mais pontuou com 16 pontos anotados. O próximo duelo acontece no próximo sábado (26), em Suzano.

continua após a publicidade