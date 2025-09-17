Sérvia faz “jogo da morte” contra o Brasil no Mundial de Vôlei

O Brasil faz seu último jogo na fase de grupos do Mundial de Vôlei nesta quarta-feira (17). O duelo, válido pelo Grupo H, é contra a Sérvia, às 23h (de Brasília), em Pasay City, nas Filipinas. A partida, que define a caminhada da seleção sérvia no campeonato, terá transmissão ao vivo do Sportv (canal fechado) e da Volleyball World TV (streaming). ➡️ Clique para assistir no Sportv

Classificação do Grupo H

A seleção brasileira é líder do Grupo H, com 6 pontos, após vitória sobre a China, na estreia, e sobre a Tchéquia. Para avançar às oitavas de final em primeiro lugar, o Brasil precisa ganhar da Sérvia por qualquer placar ou perder por 3x2, já que, segundo o regulamento, derrota por 3x2 garante um ponto ao perdedor.

Seleção Brasileira venceu a China por 3 sets a 0 na estreia do Mundial de Vôlei masculino (Foto: Volleyball World)

A Sérvia aparece em segundo, com 3 pontos. A equipe perdeu para a Tchéquia e ganhou da China, já eliminada e com apenas um ponto, por 3x0.

Como a Tchéquia completa o grupo em terceiro lugar, também com três pontos, a vitória da Sérvia sobre o Brasil é fundamental para a equipe permanecer no Mundial de Vôlei. O último duelo da chave, entre Tchéquia e China, acontece nesta quinta (18), às 10h (de Brasília).

Em caso de empates em pontos, a definição será feita através dos critérios de desempate definidos pelo regulamento: razão de sets e de pontos, nessa ordem.

Retrospecto de Brasil x Sérvia

Nos últimos dez confrontos entre Brasil e Sérvia, a seleção brasileira, é dominante, com nove vitórias. O duelo mais recente entre as equipes foi no torneio amistoso Memorial Hubert Jerzy Wagner, no final de agosto. Na partida, o Brasil saiu vencedor por 3 sets a 1 (25-18, 22-25, 25-19, 27-25).

