Restam poucas vagas para as oitavas do Mundial de vôlei; veja cenários

As oitavas comçam dia 20 de setembro

Seleção Brasileira venceu a China por 3 sets a 0 na estreia do Mundial de Vôlei masculino (Foto: Volleyball World)
imagem cameraSeleção Brasileira venceu a China por 3 sets a 0 na estreia do Mundial de Vôlei masculino (Foto: Volleyball World)
Isabella Zuppo
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 17/09/2025
13:07
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

A terceira e última rodada da fase classificatória do Mundial de vôlei masculino termina nesta quinta-feira (18), e a maioria das vagas para as oitavas de final já está preenchida. Confira os resultados e os prováveis cenários para a reta final da fase de grupos.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

  • Grupo A (Filipinas, Tunísia, Egito e Irã): Nenhuma equipe tem a classificação garantida. Todas têm uma vitória e uma derrota, e quem vencer na última rodada avança.
  1. Grupo B (Polônia, Holanda, Catar e Romênia): A situação é a oposta. Os poloneses e os holandeses já garantiram vaga, e a última rodada define o primeiro lugar.
  • Grupo C (França, Argentina, Finlândia e Coreia do Sul): O mais provável é que a classificação fique entre os franceses e argentinos, que duelam na quinta-feira pelo primeiro lugar. O cenário muda caso os filandeses vençam os coreanos por 3 a 0 ou 3 a 1.
  1. Grupo D (EUA, Cuba, Portugal e Colômbia): Americanos e portugueses estão classificados.
  • Grupo E (Eslovênia, Alemanha, Bulgária e Chile): As duas vagas ficaram com os búlgaros e eslovenos, que derrotaram os alemães no 'jogo da morte' nesta quarta-feira.
  • Grupo F (Itália, Ucrânia, Bélgica e Argélia): O grupo foi surpreendido pelo bom desempenho dos belgas, já classificados. Agora, os italianos e ucranianos brigam pela última vaga.
  • Grupo G (Japão, Canadá, Turquia e Líbia): A classificação foi surpreendente após o tropeço dos japoneses e o avanço dos turcos e canadenses.
  • Grupo H (Brasil, Sérvia, República Tcheca e China): O Brasil precisa vencer apenas um set contra os sérvios para garantir a vaga. A segunda vaga está entre os tchecos e os próprios sérvios.
Seleção Brasileira venceu a China por 3 sets a 0 na estreia do Mundial de Vôlei masculino (Foto: Volleyball World)
Seleção Brasileira venceu a China por 3 sets a 0 na estreia do Mundial de Vôlei masculino (Foto: Volleyball World)

Resultados desta quarta (17)

  1. Bulgária 3 x 0 Chile
  2. Canadá 0 x 3 Turquia
  3. Estados Unidos 3 x 1 Cuba
  4. Polônia 3 x 1 Holanda
  5. Eslovênia 3 x 1 Alemanha
  6. Japão 3 x 0 Líbia
  7. Brasil x Sérvia – 23h de Brasília
  8. Finlândia x Coreia – 23h30min de Brasília

Confrontos na quinta (18)

  • Egito x Tunísia - 2h30 (de Brasília)
  • Bélgica x Argélia - 3h
  • Filipinas x Irã - 6h30
  • França x Argentina - 7h
  • República Tchéquia x China - 10h
  • Itália x Ucrânia - 10h30

