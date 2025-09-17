Restam poucas vagas para as oitavas do Mundial de vôlei; veja cenários
As oitavas comçam dia 20 de setembro
A terceira e última rodada da fase classificatória do Mundial de vôlei masculino termina nesta quinta-feira (18), e a maioria das vagas para as oitavas de final já está preenchida. Confira os resultados e os prováveis cenários para a reta final da fase de grupos.
- Grupo A (Filipinas, Tunísia, Egito e Irã): Nenhuma equipe tem a classificação garantida. Todas têm uma vitória e uma derrota, e quem vencer na última rodada avança.
- Grupo B (Polônia, Holanda, Catar e Romênia): A situação é a oposta. Os poloneses e os holandeses já garantiram vaga, e a última rodada define o primeiro lugar.
- Grupo C (França, Argentina, Finlândia e Coreia do Sul): O mais provável é que a classificação fique entre os franceses e argentinos, que duelam na quinta-feira pelo primeiro lugar. O cenário muda caso os filandeses vençam os coreanos por 3 a 0 ou 3 a 1.
- Grupo D (EUA, Cuba, Portugal e Colômbia): Americanos e portugueses estão classificados.
- Grupo E (Eslovênia, Alemanha, Bulgária e Chile): As duas vagas ficaram com os búlgaros e eslovenos, que derrotaram os alemães no 'jogo da morte' nesta quarta-feira.
- Grupo F (Itália, Ucrânia, Bélgica e Argélia): O grupo foi surpreendido pelo bom desempenho dos belgas, já classificados. Agora, os italianos e ucranianos brigam pela última vaga.
- Grupo G (Japão, Canadá, Turquia e Líbia): A classificação foi surpreendente após o tropeço dos japoneses e o avanço dos turcos e canadenses.
- Grupo H (Brasil, Sérvia, República Tcheca e China): O Brasil precisa vencer apenas um set contra os sérvios para garantir a vaga. A segunda vaga está entre os tchecos e os próprios sérvios.
Resultados desta quarta (17)
- Bulgária 3 x 0 Chile
- Canadá 0 x 3 Turquia
- Estados Unidos 3 x 1 Cuba
- Polônia 3 x 1 Holanda
- Eslovênia 3 x 1 Alemanha
- Japão 3 x 0 Líbia
- Brasil x Sérvia – 23h de Brasília
- Finlândia x Coreia – 23h30min de Brasília
Confrontos na quinta (18)
- Egito x Tunísia - 2h30 (de Brasília)
- Bélgica x Argélia - 3h
- Filipinas x Irã - 6h30
- França x Argentina - 7h
- República Tchéquia x China - 10h
- Itália x Ucrânia - 10h30
