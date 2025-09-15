AO VIVO: Brasil abre 2 sets a 0 contra Tchéquia pela liderança do Grupo H no Mundial Masculino de Vôlei

Após uma estreia com vitória de virada sobre a China no Mundial Masculino de Vôlei, o time do Brasil comandado por Bernardinho volta à quadra na Mall of Asia Arena, nas Filipinas, para um confronto direto pela liderança do Grupo H contra a Tchéquia. O duelo tem transmissão ao vivo do Sportv (canal fechado) e do VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei). ➡️ Clique para assistir no Sportv

Atualização: Brasil vence o 2º set.



1º SET | BRASIL 25 x 11 TCHÉQUIA

Com uma atuação de gala, o Brasil não deu qualquer chance para a Tchequia e fechou o primeiro set com um placar elástico de 25 a 11, abrindo 1 a 0 na partida que vale a liderança do Grupo H do Mundial.

O grande diferencial da equipe de Bernardinho foi o serviço avassalador. O Brasil marcou 3 aces e teve um aproveitamento de 57% dos pontos quando estava no saque, quebrando completamente a linha de passe adversária. Em contrapartida, os tchecos cometeram 6 erros de saque e não conseguiram agredir a recepção brasileira, que funcionou de forma quase perfeita, com 92% de aproveitamento.

Com o passe na mão, o levantador Fernando Cachopa teve tranquilidade para distribuir as jogadas e acionar todos os seus atacantes. A pontuação foi bem dividida, com o oposto Alan e o central Flávio sendo os maiores pontuadores do set, com 4 pontos cada um.

2º SET | BRASIL 25 x 22 TCHÉQUIA

A equipe europeia equilibrou as ações, sacou melhor e lutou ponto a ponto, mas no momento decisivo, a qualidade e a experiência brasileira falaram mais alto. A Seleção fechou o set em 25 a 22 e abriu um importantíssimo 2 a 0 no placar.

A Tchequia conseguiu 2 aces contra apenas 1 do Brasil e estabilizou seu passe, forçando a equipe de Bernardinho a trabalhar muito mais em cada ponto.

3º SET | EM ANDAMENTO | BRASIL 11 x 9 TCHÉQUIA

Seleção Brasileira venceu a China por 3 sets a 0 na estreia do Mundial de Vôlei masculino (Foto: Volleyball World)

As duas equipes chegam para o duelo com a confiança em alta. O Brasil, mesmo com um início irregular, mostrou poder de reação para bater os chineses por 3 sets a 1 (19-25, 25-23, 25-22 e 25-21). O jovem ponteiro Arthur Bento foi o grande destaque da partida, terminando como o maior pontuador da equipe com 17 pontos.

Diante da constância e pressão da República Tcheca, a Seleção Brasileira não poderá dar espaço para o adversário, considerando os erros brasileiros contra a China, principalmente no saque e na dificuldade com a defesa chinesa. O Brasil terá que repetir a confiança e o entrosamento que buscou a partir do segundo set contra os chineses.

Retrospecto contra a equipe tcheca

Apesar do histórico favorável, o último encontro entre as duas seleções serve de aviso para o Brasil. No Pré-Olímpico de 2023, a equipe brasileira precisou suar a camisa para vencer os tchecos por 3 a 2, em uma partida extremamente disputada.