VNL divulga novo troféu; veja o vídeo

A Volleyball World divulgou na última terça-feira (15) o novo design do troféu de campeão da Liga das Nações (VNL). Inspirado na evolução da competição, criada em 2018, o prêmio realça detalhes dourados e possui um formato moderno. Veja o vídeo:

— O novo troféu da VNL mostra o quanto a liga evoluiu. A cada temporada, a liga cresce em escala e impacto, e esse troféu representa essa trajetória. É uma premiação à altura dos atletas e do público — disse Stephanie Giardina, executiva da Volleyball World.

Últimos campeões da VNL

Masculina

2024: França 2023: Polônia 2022: França 2021: Brasil 2020: Edição cancelada devido à pandemia de COVID-19. 2019: Rússia 2018: Rússia

Feminina

2024: Itália

2023: Turquia

2022: Itália

2021: Estados Unidos

2020: Edição cancelada devido à pandemia de COVID-19.

2019: Estados Unidos

2018: Estados Unidos

O Brasil venceu a Argentina por 3 sets a 1 pela VNL Masculina (Foto: Divulgação/Volleyball World)

Seleção de vôlei feminino fatura bolada na VNL

O Brasil assegurou a classificação antecipada para o mata-mata da Liga das Nações após vencer a Bulgária na terceira semana de jogos. Com três vice-campeonatos, a equipe nacional busca o título inédito da competição. No dia 24 de julho, o Brasil volta as quadras para enfrentar a Alemanha, às 15h (de Brasília) em Lodz, na Polônia.

Segundo o regulamento da disputa, as seleções recebem U$ 9.500 (aproximadamente R$ 52 mil na cotação atual) por partida ganha e U$ 4.250 (cerca de R$ 23 mil) por derrota.

Portanto a Seleção disputou 12 partidas na fase de classificação da liga. Dessas, a única derrota foi contra a Itália, que está invicta na competição. Considerando as vitórias, o Brasil acumula R$ 581 mil em valores convertidos. Com a derrota contra as italianas, as brasileiras receberam R$ 23 mil Com, isso, a Seleção soma R$ 604 mil em premiação.

Caso o Brasil chegue à final, a premiação pode passar dos R$ 3 milhões, já que o vencedor e o segundo colocado recebem, respectivamente, R$ 5,5 milhões e R$ 2,7 milhões.