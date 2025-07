VNL masculina: Cachopa lidera ranking e persegue recorde

O levantador da Seleção Brasileira, Fernando Cachopa, lidera o ranking de melhores levantadores da VNL masculina. Foram 322 levantamentos bem-sucedidos em 391 tentativas, com apenas dois erros graves e um aproveitamento de 45%. O segundo colocado, Sanchez Pages, tem 268 levantamentos perfeitos. Veja o ranking completo!

Em 2024, o melhor levantador da competição foi o francês Antoine Brizard, com 359 levantamentos bem-sucedidos ao longo de toda a VNL. A Seleção Francesa foi campeã no ano passado, e Brizard disputou 15 jogos no total. Até o momento, Cachopa disputou nove partidas e está se aproximando do número do francês.

Em 2023 e 2022, os melhores levantadores da VNL masculina foram, respectivamente, Micah Christenson, dos Estados Unidos (com 325 levantamentos), e Gregor Ropret, da Eslovênia (com 359). Se o brasileiro mantiver o bom desempenho na reta final da competição e a Seleção avançar para a fase final, ele pode quebrar o recorde dos anos anteriores e se tornar o melhor levantador da VNL masculina.

Ranking de melhores levantadores da VNL masculina

1° Fernando Cachopa (BRA) - 322

2° Sanchez Pages (ARG) - 268

3° Zimmermann (ALE) - 218

4° Yenipazar (TUR) - 217

5° Tizi-Oualou (FRA) - 200

6° Giannelli (ITA) - 191

7° Shchytkov (UCR) - 187

8° Oya (JAP) - 169

9° Keemink (HOL) - 152

10° Yu Y.C (CHI) - 143

Outros destaques do Brasil na VNL masculina

O líbero Maique também vem se destacando na competição, com 44% de aproveitamento em defesas e recepções. Ele lidera o ranking de melhores defensores em 2025. Entre os atacantes, o oposto Alan é o 12º na lista geral, com 98 pontos, sendo o melhor do Brasil nesse quesito, seguido pelo ponteiro Honorato, com 93 pontos.