Centrais se destacam no primeira dia da Superliga Feminina 25/26; confira

A Superliga Feminina de Vôlei 2025/26 teve início nesta segunda-feira (20), com três jogos. No meio de rede, quatro atletas marcaram dez pontos ou mais para seus times, contribuindo para um bom desempenho das equipes na estreia da competição. Confira as estatísticas das jogadoras!

continua após a publicidade

➡️ Times cariocas ‘encorpam’ elencos na briga pelo título da Superliga Feminina de Vôlei

➡️ Elenco campeão da Superliga feminina sofre mudanças; quem saiu e quem chegou?

Lara Nobre foi crucial para a vitória do Fluminense sobre o Maringá por 3 sets a 2 (18/25, 21/25, 25/18, 25/22 e 15/8). A jogadora marcou 17 pontos, sendo sete de bloqueio. No ataque, teve eficiência de 50%, pontuando 10 vezes em 20 tentativas.

Lara Nobre, central do Fluminense (Foto: Thiago Porthix)

O Praia Clube venceu o Brasília por 3 sets a 1 (25/23, 25/20, 21/25 e 25/21), com 15 pontos da experiente central Adenízia, de 38 anos, eleita a melhor do jogo. Destes, sete foram de ataque, seis de bloqueio e dois de saque. Do outro lado do confronto, Lívia Santos tentou frear a vitória do adversário. No meio de rede, a jogadora colocou a bola no chão 14 vezes, com eficiência de 53% nos ataques e seis bloqueios.

continua após a publicidade

Campeã olímpica é uma das mais experientes da Superliga (Foto: Divulgação/ Praia Clube)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Já no triunfo do Sesc RJ Flamengo sobre o Paulistano Barueri por 3 sets a 0 (25/12, 25/19 e 26/24), Masa Kirov, central Sérvia em seu primeiro jogo pela Superliga na carreira, somou 10 pontos. Foram 5 bloqueios, 1 ace e 4 ataques, chegando à eficiência de 44%. A atleta começou como titular no lugar do Juju, sem condições de jogo por conta de uma amigdalite.

Masa Kirov em seu primeiro jogo pela Superliga (Foto: Mariana Sá/ CRF)

➡️ Na Superliga pela primeira vez na carreira, gringas do Flamengo exaltam vitória

Resultados do primeiro dia da Superliga Feminina 25/26