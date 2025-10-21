O Sesc RJ Flamengo estreou com vitória na Superliga Feminina de Vôlei 25/26, nesta segunda-feira (20), no Tijuca Tênis Clube. Com autoridade, a equipe superou o Paulistano Barueri por 3 sets a 0, nas parciais de 25/12, 25/19 e 26/24. Na partida, a americana Simone Lee e a sérvia Masa Kirov jogaram pela primeira vez na carreira no campeonato mais importante do vôlei nacional.

Em ótimo cartão de visitas, Simone Lee, ponteira, foi o principal destaque, sendo eleita a melhor do jogo. Além disso, a atleta foi a maior pontuadora da partida, com 24 pontos. Foi dela, inclusive, o bloqueio que encerrou um rally de impressionantes 1 minuto e 37 segundos, no segundo set. Ao final da partida, em entrevista ao Lance!, a americana avaliou sua primeira experiência na Superliga de Vôlei.

— O jogo foi ótimo. Jogamos muito bem e estávamos muito focadas, o que faz com que jogar se torne muito mais fácil. Obviamente, a torcida é maravilhosa e nos dá a energia que precisamos — contou a jogadora.

Simone Lee foi eleita a melhor do jogo contra o Paulistano Barueri (Foto: Mariana Sá/ CRF)

A ponteira comemorou o prêmio de melhor do jogo, mas ressaltou o espírito coletivo da equipe.

— Eu só quero que o time ganhe. Esta é a prioridade número 1. Isso (ganhar o prêmio de melhor do jogo) é ótimo, maravilhoso. Estou muito feliz que consigo trabalhar bem para o time e conquistar coisas assim. Porém, no final das contas, nós só precisamos vencer — disse Simone.

A noite também foi de estreia para outra estrangeira no campeonato. A central Masa Kirov entrou como titular da posição por conta de Juju estar com amigdalite e, portanto, sem condições de jogo. Com bom encaixe, a sérvia anotou cinco pontos de bloqueio, quatro de ataque e um de saque.

Masa Kirov em seu primeiro jogo pela Superliga (Foto: Mariana Sá/ CRF)

— Eu nunca joguei com um público assim. Os torcedores são muito animados, é difícil até de ouvir seus próprios pensamentos durante o jogo. Então, quando você está com medo ou com algum tipo de pressão, é melhor apenas ir com o coração. Eu acho que mostramos isso hoje — avaliou Kirov.

— Talvez nós não tenhamos jogado nosso melhor, mas, com certeza, somos um time, e esse é o aspecto mais importante para nós agora — completou a central.

Próximo jogo do Rubro-Negro na Superliga

O Flamengo volta à quadra no dia 31 de outubro, contra o Praia Clube, que também saiu com os três pontos na estreia. A partida, que acontece no Maracanãzinho, começa às 21h (de Brasília).