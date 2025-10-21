O Sada Cruzeiro é o time a ser batido nesta temporada da Superliga masculina. Com uma equipe reforçada e experiente, o elenco busca o décimo título. Os outros nove foram conquistados nas últimas 13 temporadas! Apenas três times conseguiram quebrar e hegemonia celeste nesse período (RJX, Taubaté e Sesi Bauru). Desses, apenas o projeto do Sesi segue ativo. Então, quais equipes são capazes de bater de frente com o Cruzeiro? E como?

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Entre os times que podem tirar o sono da Raposa nesta temporada está o Vôlei Renata, que conta com o levantador Bruninho, o ponteiro Maurício Borges e o central Judson, todos com passagem pela Seleção.

O Praia Clube trouxe para esta temporada o central Isac Santos, aumentando a potência de ataque na rede e no saque. O Itambé Minas se reforçou contratando o jovem ponteiro Léo Lukas, destaque na última edição da Superliga.

continua após a publicidade

— Não adianta a gente fazer igual à temporada passada, a gente tem que fazer mais e surpreender em algumas coisas. Se dedicar e se empenhar mais todos os dias, se não, vai ser muito difícil manter o que a gente fez no ano passado. Dos últimos quatro ou cinco anos, é a Superliga mais equilibrada que vamos ter — afirmou Lucão durante a COB Expo 2025.

➡️IA crava campeão da Superliga masculina 2025/26; veja

Apesar disso, não basta trazer novos jogadores para atuar da mesma maneira que no ano passado: é preciso evoluir e criar um entrosamento dentro dos elencos para que eles sejam efetivos em quadra. Além disso, é fundamental melhorar os fundamentos básicos, como saque e passe.

continua após a publicidade

— O nível do saque está melhorando, o nível do passe está melhorando. Então, se a gente não sacar mais firme e consistente, vamos entrar em desvantagem. Tem tudo isso para ser analisado e vamos tentar fazer essa proteção e um time mais homogêneo possível, porque não dá para jogar a temporada inteira só com sete jogadores, precisa de todos prontos. Mas acho que a tendência é essa, ter esse nivelamento — comentou o ponteiro Douglas Souza.

O oposto Wallace e o técnico Filipe Ferraz com a taça da Supercopa de Vôlei (Foto: Divulgação/ Sada Cruzeiro)

Elenco do Cruzeiro

Para esta temporada, os reforços foram poucos mas específicos, trazendo o levantador Gustavo Nogueira e o ponteiro Willian Doardo.