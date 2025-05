Luisa Stefani, número 1 do Brasil, e a húngara Timea Babos emplacaram, neste sábado (31), uma grande virada em Roland Garros. Com a vitória, elas garantiram a vaga nas oitavas de final do Aberto da França, disputado em Paris. A dupla derrotou a dupla da ucraniana Yuliia Starodubtseva e da tcheca Anastasia Detiuc por 4/6, 6/3 e 7/5, com virada no terceiro set em que perdiam por 5 a 2.

— Um jogo duro. Tivemos muitas oportunidades para quebrar o saque delas no primeiro set e não aproveitamos. Jogamos melhor e mais sólidas no segundo. No terceiro jogamos mais convictas a partir do 2-5 para conseguir uma grande virada. Não foi o nosso melhor nível hoje, mas importante lutar e sair com a vitória para ir construindo 'casca' para o restante do torneio — destacou Stefani.

A brasileira e a húngara enfrentam, na segunda-feira (2), a dupla número 1 do mundo da tcheca Katerina Siniakova e da americana Taylor Townsend.

Stefani também disputou em dupla mista

Nas mistas, Luisa e o argentino Máximo Gonzalez foram superados nas oitavas de final. A dupla enfrentou a parceria cabeça de chave 2, do salvadorenho Marcelo Arevalo e da chinesa Shuai Zhang, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 7/5.

— Na mista não deu. Nossos adversários jogaram muito bem hoje. Perdemos o primeiro set com uma quebra abaixo. No segundo voltamos bem no jogo e estava parelho, mas perdemos um ponto decisivo no 5-5 que acabou nos custando caro. No detalhe, uma pena. Mas foi um prazer jogar a mista aqui com o Machi (Gonzalez) entrando de alternates. Agora foco total na dupla feminina — finalizou a brasileira.

