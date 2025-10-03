Sem medalha no K1, Ana Sátila ainda tem chance de medalha no Mundial

A brasileira Ana Sátila, da canoagem slalom, disputou mais uma final no Mundial da modalidade, em Sydney, na Austrália, mas desta vez não subiu ao pódio. Na decisão do caiaque individual, o K1, a atleta concluiu sua descida em 104.01s, mas recebeu dois segundos de punição por tocar a 13ª porta e terminou em sétimo lugar, com tempo oficial de 106.01s

continua após a publicidade

➡️Pan 2031: infraestrutura de Rio-Niterói impressiona presidente da Panam

A decisão do caiaque foi a terceira de Ana Sátila no Mundial de Sydney. Ao longo da competição, a brasileira já conquistou a medalha de bronze na prova contrarrelógio do caiaque cross, no último domingo (28), e o bronze na canoa individual, na última quinta-feira (2). Na madrugada deste sábado (4), a canoísta tem mais uma chance de pódio no Mundial, na disputa do caiaque cross.

Ana Sátila voltou ao pódio no Mundial de Canoagem Slalom (Foto: Divulgação/ CBCa)

Retorno da incansável

Ana Sátila foi uma das sensações brasileiras durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e virou até meme nas redes sociais como a maior incansável da delegação. A atleta disputou três provas diferentes, o C1, K1 e caiaque cross e, entre eliminatórias e finais, completou 15 descidas na capital francesa.

continua após a publicidade

Porém, no ano de 2025, a atleta acabou tendo uma pausa forçada por um problema de saúde. No início de junho, às vésperas da etapa de La Seu, na Espanha, Ana Sátila foi hospitalizada com uma crise renal e precisou se ausentar não apenas da abertura da Copa do Mundo de canoagem slalom, mas também das etapas seguintes, na França e na Tchéquia, que aconteceram no mesmo mês.

Assim, a estreia da brasileira na temporada aconteceu apenas no final de agosto, na etapa da Eslovênia da Copa do Mundo de canoagem slalom. Na ocasião, Ana Sátila garantiu o quarto lugar na prova na canoa individual.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico