Sem brilho, Djokovic tem problemas, mas vai à 2ª rodada em Roland Garros

Djokovic em Roland Garros (Anne-Christine POUJOULAT / AFP)







Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 28/05/2024 - 18:30 • Paris (FRA)

Número 1 do mundo, Novak Djokovic teve que encarar a torcida francesa na quadra central Philippe Chatrier logo em sua estreia em Roland Garros, torneio onde é o atual campeão. O sérvio teve dificuldades, mas espantou a má fase que o cerca e derrotou o convidado local Pierre Herbert, 142° colocado, marcando 3 sets a 0 com apertados 6/4 7/6 (7/3) 6/4 após 2h31min de duração.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nole alcança sua 367ª vitória em Grand Slams onde é o maior vencedor com 24 títulos e busca o recorde absoluto entre homens e mulheres passando a australiana Margaret Court. Ele é o atual campeão do torneio onde busca o tetracampeonato no evento onde emplacou sua 93ª vitória em 109 partidas.

➡️ Nadal pede tempo para tomar decisão sobre aposentadoria e explica

Djokovic vem em um ano onde ainda não alcançou nenhuma final tendo feito semis no Australian Open, Monte Carlo e na semana passada em Genebra, na Suíça, onde teve problemas físicos e perdeu do desconhecido Tomas Machac.

Novak teve dificuldades em lidar com o saque de Herbert que é nitidamente um grande nome nas duplas. Djokovic conseguiu uma quebra no primeiro para fechar por 6/4, saiu rompendo no segundo, mas logo sofreu o empate e o duelo foi saque a saque até o tie-break onde um detalhe fez a diferença para Nole. No terceiro os dois foram confirmando até a quebra no décimo game que foi bem longo, com tombo do sérvio e um belo ponto para chegar ao match-point, concluindo a seguir com dupla-falta do oponente.

(Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

➡️ Felipe Meligeni para em vice-campeão e Brasil se despede de simples em Roland Garros

Ele encara o espanhol Roberto Baena, 63º colocado, na segunda rodada, na quinta-feira (30).