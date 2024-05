Felipe Meligeni para em vice-campeão e Brasil se despede de simples em Roland Garros

Felipe Meligeni (Foto: Fotojump)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/05/2024 - 13:20 • Paris (FR)

Felipe Meligeni, número 137 do mundo, mostrou um bom tênis em alguns momentos, mas não foi o suficiente para parar a confiança de Casper Ruud, número sete do mundo e atual vice-campeão de Roland Garros, nesta terça-feira (28), em Paris, na França.

O norueguês, que vem de título no ATP 250 de Genebra, na Suíça, e mais cedo em Barcelona, na Espanha, derrotou o campineiro por 3 sets a 0 com parciais de 6/3 6/4 6/3 após 1h55min de duração na quadra central Philippe Chatrier com o teto fechado por conta da chuva.

A partida desta terça viu um equilíbrio no começo do jogo que começou a ser quebrado quando Casper achou bem as devoluções a partir do sexto game. Meligeni salvou três break-points neste momento, outros três no seguinte, mas na sétima chance Ruud quebrou e fechou por 6/3 após salvar um break-point de Meligeni com bom serviço. O brasileiro começou sendo quebrado no segundo set e Ruud confirmou seus saques sem problemas.

No terceiro set a quebra veio no terceiro game e Casper foi mantendo o saque apesar de belos pontos do brasileiro ao longo da partida e fechou indo para cima na devolução encerrando com nova quebra.

Felipe disputou pela primeira vez a chave principal do Aberto da França após furar o qualificatório diante de duas oportunidades anteriores onde havia parado na última do quali. Ele jogou seu segundo Major na carreira. Em 2023 furou o quali do US Open e foi até a segunda rodada.

Ruud foi finalista das duas últimas edições em Paris perdendo para Rafael Nadal em 2022 e para Novak Djokovic em 2023. O nórdico enfrenta agora o vencedor do qualifier monegasco Valentin Vacherot, 116º, e o espanhol Alejandro Fokina.

Felipe Meligeni (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

Com o resultado, todos os seis brasileiros caem na primeira rodada em simples no torneio. Laura Pigossi caiu no domingo diante de Marta Kostyuk (20ª), Bia Haddad perdeu para Elisabetta Cochiaretto (51ª), Gustavo Heide caiu diante de Sebastian Baez (20º), Thiago Wild caiu para Gael Monfils (37º) e Thiago Monteiro foi superado por Miomir Kecmanovic (57º), estes na segunda-feira.